Giá cà phê trong nước bước vào tuần mới với mặt bằng thấp nhất trong nhiều tuần qua. Sau khi đồng loạt mất 2.000 đồng/kg ở lần điều chỉnh gần nhất, thị trường tạm chững trong ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, giá Robusta thế giới giảm mạnh và nguồn cung vụ mới đang tăng khiến khả năng phục hồi vẫn chưa rõ ràng.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 22/11: Trong nước và thế giới cùng giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 22/11/2026 được tham chiếu ở mức 71.200 - 72.000 đồng/kg tại Tây Nguyên, sau phiên giảm 2.000 đồng/kg; Robusta London xuống 2.881 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước giữ vùng 71.200–72.000 đồng/kg

Theo bảng giá cập nhật gần nhất, cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên được thu mua trong khoảng 71.200–72.000 đồng/kg. Mức trung bình niêm yết tham khảo là 71.900 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 71.800 đồng/kg, không thay đổi so với lần cập nhật trước. Gia Lai cũng duy trì mức 71.800 đồng/kg.

Lâm Đồng có giá thấp nhất, 71.200 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giữ mức 72.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Đây là mức giá tham chiếu trước phiên giao dịch ngày 23/11, chưa phải giá thu mua phát sinh trong ngày mới.

So với giữa tháng 10, khi giá cà phê ở nhiều vùng còn trên 90.000 đồng/kg, thị trường hiện đã mất hơn 20.000 đồng/kg. Đà giảm diễn ra đúng thời điểm người trồng tại Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch, khiến việc lựa chọn thời điểm bán hàng trở nên khó khăn hơn.

Robusta xuống dưới 2.900 USD/tấn, Arabica tiếp tục giảm

Trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 chốt phiên gần nhất ở mức 2.881 USD/tấn, giảm 97 USD, tương đương 3,26%.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 76 USD xuống 2.865 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 5/2027 còn 2.853 USD/tấn, giảm 73 USD.

Thị trường Arabica New York cũng giảm trong phiên gần nhất. Kỳ hạn tháng 12/2026 mất 7,20 US cent/lb, tương đương 2,55%, xuống 274,85 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 7,50 cent còn 268,50 US cent/lb, trong khi hợp đồng tháng 5/2027 giảm 6,10 cent xuống 262,10 US cent/lb.

Do ngày 22/11 là Chủ nhật, các mức trên là giá đóng cửa gần nhất trước khi thị trường quốc tế mở cửa trở lại.

Giá cà phê tuần mới có thể diễn biến ra sao?

Vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang bước vào cao điểm, khiến lượng cà phê mới được đưa ra thị trường tăng lên. Đây là một trong những yếu tố gây sức ép lên giá thu mua trong nước.

Trong khi đó, Robusta London đã giảm xuống dưới 2.900 USD/tấn, mức giá khiến thị trường khó sớm lấy lại đà tăng nếu áp lực bán tiếp tục kéo dài.

Ở chiều ngược lại, việc giá cà phê giảm sâu trong thời gian ngắn có thể khiến một bộ phận người trồng cân nhắc giữ hàng, chờ mức giá tốt hơn. Tuy nhiên, khả năng này còn phụ thuộc vào nhu cầu tài chính và tiến độ thu hoạch của từng hộ.

Trong những ngày đầu tuần, vùng 71.000–72.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng theo dõi tại Tây Nguyên. Nếu Robusta London tiếp tục suy yếu, giá thu mua trong nước có nguy cơ giảm thêm. Ngược lại, một nhịp phục hồi trên sàn quốc tế có thể giúp thị trường bớt sức ép sau chuỗi giảm kéo dài.

Diễn biến thực tế sẽ rõ hơn khi hoạt động thu mua trong nước và các sàn giao dịch quốc tế trở lại vào đầu tuần.