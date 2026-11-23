Giá cà phê hôm nay ngày 23/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 71.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 71.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 71.000 - 71.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 71.700 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê trong nước tiếp tục chịu sức ép từ nguồn cung vụ mới và đà giảm của thị trường thế giới. Trước mặt bằng giá thấp, nhiều hộ trồng cà phê tại Tây Nguyên lựa chọn giữ hàng, chờ thời điểm thuận lợi hơn để bán ra.

Theo cập nhật giá cà phê ngày 23/11, giá thu mua tại thị trường trong nước dao động trong khoảng 71.000 - 71.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm trước. Diễn biến này cho thấy thị trường cà phê vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh giảm sau giai đoạn giá liên tục đi xuống.

Đáng chú ý, áp lực giảm giá đã xuất hiện trên diện rộng trong tuần giao dịch trước đó. Theo dữ liệu thị trường, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên có thời điểm giảm hơn 13% chỉ trong một tuần, tương đương mất khoảng 11.000 - 11.200 đồng/kg, xuống vùng thấp nhất trong gần 3 năm.

Nguyên nhân chính gây sức ép lên thị trường là nguồn cung cà phê vụ mới đang được bổ sung khi Việt Nam bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm. Thời tiết tương đối thuận lợi giúp hoạt động thu hái, phơi sấy tại các vùng sản xuất trọng điểm diễn ra thuận lợi, qua đó làm gia tăng lượng hàng đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng cũng khiến thị trường kỳ hạn thiếu động lực phục hồi.

Trước diễn biến giá giảm mạnh, tâm lý bán hàng của nông dân có sự thay đổi. Thay vì bán ngay sau thu hoạch, nhiều hộ trồng cà phê lựa chọn giữ lại sản lượng, chờ giá cải thiện mới đưa hàng ra thị trường. Đây được xem là phản ứng trước mức giá hiện tại, nhất là khi chi phí nhân công, vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, khiến hiệu quả kinh tế của người trồng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, việc giữ hàng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu giá cà phê thế giới tiếp tục suy yếu. Trong khi đó, các doanh nghiệp thu mua có xu hướng thận trọng hơn với hoạt động tích trữ, nhằm hạn chế rủi ro khi giá biến động bất lợi.

Giá cà phê hôm nay ngày 23/11/2026 trên thị trường thế giới

Trong tuần trước, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 trên sàn London giảm tới 10% (315 USD/tấn), xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 9,7% (309 USD/tấn), đạt 2.865 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 1,8% (5 US cent/pound), xuống còn 274,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng giảm 2,2% (6,1 US cent/pound), đạt 268,5 US cent/pound; trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 3,1% (8,35 US cent/pound), ở mức 262,1 US cent/pound.