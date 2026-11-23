Giá cà phê trong nước hôm nay 23/11/2026 giảm 2.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 23/11 ghi nhận cả bốn vùng thu mua chính đều giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước, không còn khu vực nào giữ được mốc 73.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hiện được thu mua ở mức 71.800 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với mức 73.800 đồng/kg trước đó. Đợt điều chỉnh mới nhất khiến giá cà phê tại khu vực này tiếp tục lùi sâu sau một tuần thị trường liên tục chịu sức ép giảm giá.

Cùng mức thu mua với Đắk Lắk, Gia Lai hiện giao dịch cà phê ở mức 71.800 đồng/kg. So với phiên trước, giá tại đây đã mất thêm 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống dưới ngưỡng 72.000 đồng/kg.

Ở Lâm Đồng (khu vực truyền thống), giá cà phê giảm từ 73.200 đồng/kg xuống còn 71.200 đồng/kg. Đây tiếp tục là vùng có mức thu mua thấp nhất trong bốn khu vực khảo sát, thấp hơn Đắk Lắk và Gia Lai 600 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, vẫn giữ mức giá cao nhất với 72.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so với mức 74.000 đồng/kg của phiên trước, giá cà phê tại đây cũng đã giảm 2.000 đồng/kg, ngang mức điều chỉnh của các vùng còn lại.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 23/11/2026 tại Tây Nguyên đã đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, tương đương khoảng 2,7% so với phiên trước. Khoảng cách giữa vùng thu mua cao nhất và thấp nhất duy trì ở mức 800 đồng/kg.

Giá cà phê rang xay mới nhất: Robusta từ 148.100 đồng/kg, Arabica cao nhất 284.400 đồng/kg

Không chỉ cà phê nhân xô, bảng giá cà phê rang xay tham khảo ghi nhận xu hướng giảm. Theo dữ liệu cập nhật ngày 21/11/2026, cả sáu nhóm sản phẩm được khảo sát đều giảm 1.500 đồng/kg so với lần niêm yết trước.

Trong phân khúc Robusta, Robusta S18 Clean có giá tham khảo 148.100 đồng/kg, thấp nhất trong các dòng cà phê rang xay được khảo sát. Đây là nhóm sản phẩm có mức giá phù hợp với nhu cầu sử dụng nguyên liệu của nhiều quán cà phê phổ thông.

Đối với Robusta chất lượng cao CLC, giá hiện ở mức 167.400 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Phê Culi S18 Clean được ghi nhận ở mức 165.500 đồng/kg, thấp hơn dòng Robusta CLC 1.900 đồng/kg.

Ở nhóm sản phẩm có mức giá cao hơn, Robusta Honey đạt 214.700 đồng/kg. Mức giá này phản ánh sự khác biệt về phương pháp sơ chế, bên cạnh các yếu tố liên quan đến chất lượng nguyên liệu và quá trình rang.

Với dòng Arabica, Arabica Clean hiện có giá tham khảo 215.800 đồng/kg, cao hơn Robusta Honey 1.100 đồng/kg. Đáng chú ý, Arabica chất lượng cao CLC đạt 284.400 đồng/kg, đứng đầu sáu nhóm sản phẩm và cao hơn Robusta S18 Clean tới 136.300 đồng/kg.

Bảng giá cà phê rang xay tham khảo cập nhật ngày 21/11/2026:

Giá cà phê thế giới hôm nay 23/11/2026: Robusta và Arabica cùng giảm

Trên thị trường quốc tế, các kỳ hạn cà phê Robusta London và Arabica New York tiếp tục ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên giao dịch gần nhất trước ngày 23/11.

Tại sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 97 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Đây cũng là kỳ hạn đại diện trong bảng giá cập nhật mới nhất.

Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 76 USD/tấn, về mức 2.865 USD/tấn. Hai kỳ hạn tháng 5 và tháng 7/2027 lần lượt đứng ở mức 2.853 USD/tấn và 2.841 USD/tấn, tương ứng giảm 73 USD/tấn và 68 USD/tấn.

Riêng kỳ hạn tháng 11/2026 có giá 2.998 USD/tấn, giảm 24 USD/tấn so với phiên trước.

Ở chiều tương tự, thị trường Arabica New York cũng chịu sức ép giảm giá. Hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 hiện ở mức 274,85 US cent/pound, giảm 7,20 US cent/pound.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm mạnh hơn, mất 7,50 US cent/pound, xuống còn 268,50 US cent/pound. Các hợp đồng giao tháng 5 và tháng 7/2027 lần lượt đạt 262,10 và 257,15 US cent/pound, cùng thấp hơn phiên trước.

Nhìn chung, thị trường cà phê quốc tế vẫn chịu áp lực sau đợt điều chỉnh mạnh cuối tuần trước. Những mức giá trên là dữ liệu giao dịch gần nhất được cập nhật, không đồng nghĩa với một đợt giảm mới phát sinh trên sàn trong sáng thứ Hai.

Nhận định giá cà phê: Thị trường Tây Nguyên tiếp tục chịu sức ép

Việc cả bốn vùng thu mua cùng giảm 2.000 đồng/kg cho thấy xu hướng điều chỉnh đang diễn ra tương đối đồng đều trên thị trường cà phê nguyên liệu. Đáng chú ý, ngay cả Đắk Nông cũ, khu vực thường có giá cao nhất trong nhóm khảo sát, cũng không nằm ngoài đợt giảm này.

Trong thời gian tới, diễn biến giá cà phê trong nước có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ thị trường kỳ hạn quốc tế, tiến độ thu hoạch niên vụ 2026–2027 và nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp.

Đối với thị trường cà phê rang xay, mức giảm 1.500 đồng/kg trong bảng tham khảo gần nhất cho thấy giá một số nhóm sản phẩm chế biến cũng đang điều chỉnh. Tuy nhiên, giá cà phê rang xay không nhất thiết biến động cùng tốc độ với giá cà phê nhân do còn phụ thuộc chi phí chế biến, tồn kho nguyên liệu và chính sách bán hàng của từng đơn vị.

Giá cà phê hôm nay 23/11/2026 vì vậy đang có hai điểm đáng chú ý: giá thu mua tại Tây Nguyên tiếp tục giảm về vùng 71.200–72.000 đồng/kg, trong khi các dòng cà phê rang xay tham khảo vẫn có sự phân hóa lớn, từ 148.100 đồng/kg đối với Robusta S18 Clean đến 284.400 đồng/kg đối với Arabica chất lượng cao CLC.