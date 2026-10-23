Giá cà phê hôm nay 23/10: Trong nước giảm phiên thứ hai, thế giới phân hóa

Sau cú giảm mạnh 2.000 đồng/kg trước đó, thị trường cà phê trong nước chưa tìm được điểm cân bằng. Giá thu mua tiếp tục lùi thêm, trong khi hai dòng cà phê trên thị trường quốc tế diễn biến trái chiều.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 22/10: Trong nước và thế giới cùng chịu áp lực giảm

Giá cà phê hôm nay 22/10/2026 tại Tây Nguyên giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống 91.200 - 92.000 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica thế giới cũng đi xuống.

Giá cà phê trong nước tiếp tục đi xuống

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 90.800–91.500 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 400 đồng/kg xuống 91.400 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 400 đồng/kg, còn 91.400 đồng/kg. Lâm Đồng lùi về 90.800 đồng/kg, thấp nhất trong các khu vực khảo sát.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm 500 đồng/kg xuống 91.500 đồng/kg nhưng vẫn là mức cao nhất thị trường.

Sau hai nhịp giảm liên tiếp, giá cà phê tại nhiều vùng đã xuống dưới 92.000 đồng/kg. So với mốc 94.000 đồng/kg ghi nhận trước đó, thị trường đang chịu sức ép điều chỉnh khá rõ.

Robusta giảm, Arabica đi ngược chiều

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 58 USD, tương đương 1,70%, xuống 3.352 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 60 USD còn 3.364 USD/tấn, trong khi tháng 3/2027 mất 67 USD, xuống 3.344 USD/tấn. Các kỳ hạn xa cũng giảm quanh 2%.

Trái ngược với Robusta, Arabica New York tăng trở lại. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 4,85 US cent/lb, tương đương 1,56%, lên 316,15 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 301,25 US cent/lb, tăng 2,25 cent. Các kỳ hạn tháng 5, 7 và 9/2027 cũng tăng khoảng 0,6–0,7%.

Diễn biến trái chiều cho thấy hai thị trường đang chịu tác động từ những yếu tố khác nhau. Robusta chịu sức ép khi nguồn cung vụ mới tại Việt Nam tăng dần, trong khi Arabica được hỗ trợ bởi lượng tồn kho trên sàn thấp.

Áp lực vụ mới vẫn đè lên Robusta

Mùa thu hoạch tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn sôi động hơn. Khi lượng cà phê mới được đưa ra thị trường nhiều hơn, nguồn cung có thể tiếp tục tạo sức ép lên giá Robusta trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Arabica vẫn nhận được lực đỡ từ tình trạng tồn kho thấp và những lo ngại về nguồn cung tại một số khu vực sản xuất lớn.

Với thị trường trong nước, vùng 90.800–91.500 đồng/kg sẽ là mốc đáng chú ý trong những phiên tới. Nếu Robusta tiếp tục suy yếu dưới vùng 3.350 USD/tấn, giá thu mua Tây Nguyên có thể còn chịu áp lực; ngược lại, một nhịp hồi trên sàn London sẽ giúp thị trường sớm ổn định trở lại.