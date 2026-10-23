Giá cà phê hôm nay 23/10: Robusta tiếp tục giảm khi tồn kho ICE tăng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 64 USD/tấn (-1,91%) xuống 3.288 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 63 USD/tấn (-1,87%) xuống 3.301 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 70 USD/tấn (-2,09%) xuống 3.274 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 73-74 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 3,7 US cent/pound (-1,17%) xuống 312,45 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 3,8 US cent/pound (-1,26%) xuống 297,45 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 3,75 US cent/pound (-1,27%) xuống 292,45 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,85-4,0 US cent/pound.

Theo Barchart, giá arabica đi xuống sau khi tồn kho mặt hàng này tại Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE) trong ngày thứ Tư 21/10 tăng 4.847 bao lên 239.748 bao, từ mức thấp nhất 5 tuần là 234.901 bao ghi nhận hôm thứ Ba. Mức tăng tồn kho này phù hợp với các thông tin xuất hiện đầu tuần rằng gần 28.000 bao cà phê arabica đang chờ phân loại tại ICE, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Tuy nhiên, xét trong khoảng thời gian dài hơn, tồn kho arabica tại ICE đã có xu hướng giảm trong tháng qua và hiện chỉ cao hơn vừa phải so với mức thấp nhất 27 năm, ở 217.646 bao, được ghi nhận ngày 15/9. Đây vẫn là yếu tố cơ bản hỗ trợ giá arabica.

Trong khi đó, tồn kho robusta tại ICE tăng mạnh trong sáu tuần qua, lên mức cao nhất trong 13 tháng, đạt 6.488 lô vào thứ Năm 22/10. Diễn biến này gây sức ép giảm lên giá robusta.

Reuters dẫn số liệu của các hiệp hội ngành hàng do Coffee Trading Academy tổng hợp cho biết, lượng cà phê nhân xanh dự trữ tại Nhật Bản và châu Âu, hai trong số những thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất, đã giảm trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, tồn kho cà phê tại Nhật Bản đạt 1,99 triệu bao loại 60 kg trong tháng 8, mức thấp nhất của tháng này kể từ ít nhất năm 2022 và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng tồn kho này thấp hơn khoảng 27% so với mức trung bình tháng 8 trong 5 năm, là 2,73 triệu bao.

Tồn kho cà phê nhân xanh tại châu Âu đạt 7,14 triệu bao, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1,4% so với tháng 7.

Tồn kho tại các quốc gia tiêu thụ cà phê lớn đã giảm trong những năm gần đây do giá cao và sản lượng hạn chế tại các vùng trồng chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu bất lợi.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch dự báo tồn kho tại các nước tiêu thụ sẽ dần tăng lên khi nguồn cung từ vụ thu hoạch cà phê kỷ lục của Brazil được cải thiện.