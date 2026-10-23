Giá cà phê hôm nay 23.10.2026: Robusta và Arabica trái chiều

Thị trường cà phê bước vào ngày mới với hai luồng tác động khác nhau. Giá Robusta suy yếu có thể khiến bên mua thận trọng, trong khi Arabica vẫn nhận được sự hỗ trợ từ lượng tồn kho đạt chuẩn ở mức thấp.

Hình minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên giảm thêm

Giá thu mua Robusta nhân xô trong ngày 22.10 giảm từ 400–500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn giữ mức cao nhất, còn Lâm Đồng đứng cuối bảng.

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất là 700 đồng/kg, hẹp hơn đáng kể so với biên độ biến động giữa các phiên gần đây.

Mức bình quân 91.400 đồng/kg được giữ theo cách tính và công bố của nguồn. Nếu lấy trung bình cộng đơn giản bốn địa phương trong bảng, kết quả sẽ khác nên không sử dụng để thay thế số bình quân này.

Robusta giảm, Arabica tăng

Dữ liệu quốc tế được nguồn lưu cho phiên giao dịch ngày 21.10 cho thấy hai sàn đi ngược chiều. Robusta London giảm ở các kỳ hạn gần, trong khi Arabica New York phục hồi.

Đây là giá hợp đồng kỳ hạn, không phải giá cà phê nhân xô trong nước. Diễn biến của một phiên quốc tế cũng không được dùng để suy ra mức tăng hoặc giảm cụ thể cho từng vùng thu mua ngày 23.10.

Thị trường ngày 23.10 còn nhiều lực kéo ngược chiều

Robusta đang chịu sức ép khi lượng tồn kho đạt chuẩn tăng và vụ thu hoạch tại Việt Nam bắt đầu bổ sung nguồn cung. Nếu doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giá mua theo sàn London, thị trường nội địa có thể duy trì tâm lý thận trọng.

Ở chiều ngược lại, tồn kho Arabica đạt chuẩn vẫn ở vùng thấp, trong khi rủi ro thời tiết tại các khu vực sản xuất lớn chưa hoàn toàn lắng xuống. Những yếu tố này có thể hạn chế đà giảm chung của thị trường cà phê.

Giá trong nước ngày 23.10 vì vậy có thể đi ngang hoặc dao động cục bộ tùy nhu cầu giao hàng và lượng cà phê được đưa ra bán. Chưa đủ căn cứ để khẳng định thị trường sẽ tiếp tục giảm đồng loạt.