Giá cà phê hôm nay 22/9: Xuống thấp nhất 3 tháng khi triển vọng nguồn cung dồi dào hơn

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm 59 USD/tấn (-1,75%) xuống 3.307 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 59 USD/tấn (-1,74%) xuống 3.337 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 01/2027 giá giảm 61 USD/tấn (-1,81%) xuống 3.312 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 53-56 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 4,1 US cent/pound (-1,46%) xuống 276,4 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 3,5 US cent/pound (-1,29%) xuống 268,45 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 3,55 US cent/pound (-1,32%) xuống 265,95 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá đều giảm 3,6 US cent/pound.

Hôm 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 đạt mức kỷ lục 183,6 triệu bao, tăng 4,4% so với niên vụ trước. Trong khi đó, tiêu thụ toàn cầu được dự báo giảm 0,9% xuống 180,6 triệu bao, khiến thị trường dư thừa 3 triệu bao.

Triển vọng nguồn cung cũng được cải thiện nhờ điều kiện sinh trưởng thuận lợi của cây cà phê tại Brazil và Việt Nam. Lượng mưa cao hơn mức bình thường tại Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng có thể hỗ trợ vụ cà phê niên vụ 2026-2027, qua đó gây sức ép lên giá.

Somar Meteorologia cho biết hôm thứ Hai rằng Minas Gerais, vùng trồng cà phê arabica chính của Brazil, đã nhận lượng mưa 33,4 mm trong tuần kết thúc ngày 20/9, tương đương 242% mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, cơ quan dự báo Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào đã cải thiện độ ẩm đất và sẽ hỗ trợ quá trình phát triển quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Nguồn cung cà phê Brazil cũng đang tăng trên thị trường xuất khẩu khi vụ thu hoạch kết thúc, qua đó bổ sung nguồn cung toàn cầu và gây sức ép lên giá.

Ngày 10/9, Hội đồng Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) cho biết, tổng xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 8 tăng 31% so với cùng kỳ năm trước lên 4,155 triệu bao, mức cao kỷ lục đối với tháng 8. Xuất khẩu arabica tăng 26% lên 2,87 triệu bao, trong khi xuất khẩu robusta tăng 54% lên 953.592 bao.

Những dấu hiệu về nguồn cung lớn hơn từ Việt Nam, nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, cũng gây sức ép lên giá robusta.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước lên 1,33 triệu tấn.

Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 cũng được dự báo tăng 6% so với niên vụ trước lên 1,76 triệu tấn, tương đương 29,4 triệu bao, mức cao nhất trong 4 năm.

Tuy nhiên, thị trường arabica vẫn nhận được một phần hỗ trợ từ lượng tồn kho thấp. Tồn kho cà phê arabica tại ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào thứ Ba tuần trước, trước khi phục hồi lên 258.415 bao vào thứ Sáu, mức cao nhất trong 1,5 tháng.

Ngược lại, tồn kho robusta tại ICE tiếp tục gây sức ép lên giá khi tăng lên 5.043 lô vào thứ Hai tuần trước, mức cao nhất trong 9,5 tháng.