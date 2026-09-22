Giá cà phê hôm nay 22/9: Thị trường trong nước tiếp tục ổn định

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm sáng 22/9 tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận biến động đáng kể so với ngày trước.

Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 93.000 đến 93.800 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có mức giá cao nhất 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 93.600 đồng/kg. Giá trung bình tại Tây Nguyên khoảng 93.700 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 21/9: Toàn thị trường ổn định

Giá cà phê hôm nay 21/9/2026 tiếp tục đi ngang, dao động 93.000–93.800 đồng/kg tại Tây Nguyên. Thị trường bước vào tuần mới với tâm lý thận trọng, chờ thêm tín hiệu từ sàn thế giới.

Giá cà phê trong nước hôm nay 22/9/2026

Khoảng cách giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất hiện là 800 đồng/kg, cho thấy thị trường trong nước vẫn khá ổn định sau đợt điều chỉnh giảm trước đó.

Giá cà phê thế giới ở vùng thấp sau nhịp điều chỉnh

Trên thị trường quốc tế, Robusta London vẫn dao động quanh vùng 3.300 USD/tấn.

Theo mức tham chiếu gần nhất, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 ở 3.396 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.373 USD/tấn, trong khi tháng 3/2027 ở 3.360 USD/tấn.

Với Arabica New York, hợp đồng tháng 12/2026 ở mức 280,50 cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn lần lượt thấp hơn.

Diễn biến trên hai sàn cho thấy thị trường cà phê thế giới vẫn thận trọng sau giai đoạn giảm mạnh trước đó.

Giá cà phê trong nước có thể tiếp tục giằng co

Thị trường hiện chịu tác động từ hai chiều. Nguồn cà phê vụ cũ trong nước không còn quá dồi dào, giúp hạn chế áp lực bán. Tuy nhiên, vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang đến gần, trong khi triển vọng nguồn cung thế giới được cải thiện.

Brazil tiếp tục là yếu tố được theo dõi sát khi sản lượng, xuất khẩu và điều kiện thời tiết tại các vùng trồng có thể tác động mạnh tới giá Arabica lẫn Robusta.

Trong ngắn hạn, vùng 93.000–94.000 đồng/kg vẫn là khoảng giá đáng chú ý đối với cà phê trong nước. Khả năng vượt lại mốc 94.000 đồng/kg sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của Robusta London và lực mua của doanh nghiệp xuất khẩu.