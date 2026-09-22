Giá cà phê hôm nay 22/9: Giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm 1,74% (59 USD/tấn) so với phiên trước, xuống 3.337 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,81% (61 USD/tấn), còn 3.312 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm 53-61 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm 1,46% (4,1 US cent/pound), đạt 276,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,29% (3,5 US cent/pound), còn 268,45 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá đều giảm 3,55-3,6 US cent/pound.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 22/9/2026 tiếp tục ổn định tại các vùng trọng điểm, bình quân khoảng 93.700 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. (Ảnh: Pixabay)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê giảm trên các sàn giao dịch và xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Giá cà phê chịu áp lực trong 3 tuần qua do triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Ngày 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 tăng 4,4% so với năm trước, đạt mức kỷ lục 183,6 triệu bao. Trong khi đó, tiêu thụ toàn cầu được dự báo giảm 0,9% xuống 180,6 triệu bao, khiến thị trường dư thừa 3 triệu bao, lần đầu trong 5 năm.

Điều kiện sinh trưởng thuận lợi ở Brazil và Việt Nam cũng đang gây áp lực lên giá cà phê. Lượng mưa trên mức bình thường ở Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng hiện nay có thể hỗ trợ vụ cà phê niên vụ 2026-2027, qua đó gây sức ép lên giá.

Hôm thứ Hai, hãng khí tượng Somar Meteorologia đưa tin, Minas Gerais - vùng trồng cà phê Arabica chính của Brazil, đã nhận lượng mưa 33,4 mm trong tuần kết thúc ngày 20/9, tương đương 242% mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, cơ quan dự báo thời tiết Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào đã cải thiện độ ẩm của đất và sẽ hỗ trợ sự phát triển của quả cà phê ở Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Nguồn cung cà phê Brazil đang tăng trên thị trường xuất khẩu khi vụ thu hoạch kết thúc, qua đó bổ sung nguồn cung toàn cầu và gây sức ép lên giá.

Ngày 10/9, Hội đồng Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) cho biết, tổng xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 8 tăng 31% so với cùng kỳ năm trước lên 4,155 triệu bao, mức cao kỷ lục đối với tháng 8. Xuất khẩu cà phê Arabica tăng 26% lên 2,87 triệu bao, trong khi xuất khẩu Robusta tăng 54% lên 953.592 bao.

Những dấu hiệu nguồn cung cà phê từ Việt Nam, nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, đang gia tăng, đẩy giá cà phê Robusta xuống thấp hơn.

Theo số liệu của Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước lên 1,33 triệu tấn.

Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 được dự báo tăng 6% so với niên vụ trước lên 1,76 triệu tấn, tương đương 29,4 triệu bao, mức cao nhất trong 4 năm.

Tuy nhiên, thị trường cà phê Arabica vẫn nhận được một phần hỗ trợ từ lượng tồn kho thấp. Tồn kho cà phê Arabica trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE) giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào thứ Ba tuần trước, sau đó phục hồi lên 258.415 bao vào thứ Sáu, mức cao nhất trong 1,5 tháng.

Trái lại, tồn kho cà phê Robusta tại ICE tiếp tục gây sức ép lên giá khi tăng lên 5.043 lô vào thứ Hai tuần trước, mức cao nhất trong 9,5 tháng.