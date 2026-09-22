Giá cà phê hôm nay 22/9: Giảm mạnh cả trong nước và thị trường quốc tế

Giá cà phê hôm nay ngày 22/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 92.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 92.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 92.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 22/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 59 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.307 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 59 USD/tấn, đạt 3.337 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 4,10 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 276,10 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,50 US cent/pound, đạt 268,45 US cent/pound.

Thị trường cà phê đang chịu áp lực giảm giá rõ rệt khi các yếu tố cung - cầu cùng chuyển theo hướng thuận lợi hơn cho nguồn cung. Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê đã lùi xuống mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng.

Nguyên nhân chính đến từ nguồn cung toàn cầu được cải thiện. Lượng tồn kho tăng lên cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu trên thị trường tốt hơn. Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê của Brazil tăng mạnh, bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường quốc tế và tạo sức ép lên giá.

Thời tiết cũng là yếu tố đáng chú ý. Điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam làm giảm những lo ngại về nguồn cung trong thời gian tới. Khi rủi ro thời tiết giảm, kỳ vọng về sản lượng được cải thiện, qua đó hạn chế động lực tăng giá trên các sàn giao dịch.

Nhìn chung, diễn biến hiện tại cho thấy giá cà phê đang chịu tác động đồng thời từ tồn kho tăng, xuất khẩu Brazil cải thiện và triển vọng nguồn cung tích cực tại Brazil, Việt Nam. Trong ngắn hạn, diễn biến của tồn kho, xuất khẩu Brazil và thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với xu hướng giá.