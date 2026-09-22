Giá cà phê hôm nay 22.9.2026 tạm chững, thị trường chờ động lực mới

Sau nhiều phiên giảm, giá cà phê trong nước đang bước vào giai đoạn tạm chững. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức thu mua cao nhất 93.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước ngày 22.9.2026

Mặt bằng giá giữa các vùng hiện dao động từ 93.000 - 93.800 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới chưa có biến động mới

Bảng cập nhật gần nhất ngày 21.9.2026 cho thấy Robusta London đang giữ giá ở các kỳ hạn chính. Hợp đồng tháng 9.2026 đứng ở 3.366 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 11.2026 đạt 3.396 USD/tấn.

Arabica New York cũng chưa ghi nhận biến động mới trong bảng giá ngày 21.9.2026. Kỳ hạn tháng 12.2026 đứng ở 271,95 US cent/lb, trong khi các hợp đồng năm 2027 dao động từ 264,80 - 269,50 US cent/lb.

Thị trường chờ động lực mới

Việc giá trong nước giữ nguyên giúp đà giảm tạm thời được ngắt lại, nhưng mức bình quân 93.700 đồng/kg vẫn còn cách khá xa mốc tâm lý 100.000 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến Robusta London, Arabica New York, tỷ giá và nhu cầu mua hàng xuất khẩu để xác định liệu giá có thể hồi phục hay tiếp tục duy trì vùng hiện tại.