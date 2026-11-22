Giá cà phê trong nước tiếp tục chịu sức ép sau nhiều phiên giảm liên tiếp, đưa mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên xuống mức thấp nhất trong những tuần gần đây. Cùng lúc, cả Robusta London và Arabica New York đều giảm mạnh trong phiên cuối tuần, khiến triển vọng phục hồi của thị trường chưa rõ ràng.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 21/11: Robusta giảm phiên thứ 10, áp lực vẫn lớn

Giá cà phê hôm nay 21/11/2026 tại Tây Nguyên giữ mức 73.200–74.000 đồng/kg, trong khi Robusta London giảm sâu xuống dưới 2.900 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước giảm mạnh, thấp nhất 71.200 đồng/kg

Theo bảng giá cập nhật gần nhất ngày 21/11, cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, đưa mức thu mua về khoảng 71.200 - 72.000 đồng/kg. Đây là mặt bằng giá được sử dụng để tham chiếu cho ngày 22/11.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống 71.800 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức tương tự, sau khi cùng mất 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, chỉ còn 71.200 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) được thu mua ở mức 72.000 đồng/kg, cao nhất trong các vùng khảo sát.

Mức trung bình theo bảng giá tham khảo được niêm yết là 71.900 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

So với giữa tháng 10, khi giá cà phê tại nhiều khu vực còn ở mức trên 90.000 đồng/kg, thị trường đã mất hơn 20.000 đồng/kg. Đà giảm kéo dài diễn ra đúng thời điểm Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch, khiến người trồng cà phê chịu thêm áp lực khi cân nhắc thời điểm bán hàng.

Robusta và Arabica thế giới đồng loạt giảm sâu

Trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 97 USD/tấn, tương đương 3,26%, xuống còn 2.881 USD/tấn. Đây là mức giảm đáng chú ý khi hợp đồng kỳ hạn chính tiếp tục rời xa mốc 3.000 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 76 USD xuống 2.865 USD/tấn, trong khi hợp đồng tháng 5/2027 còn 2.853 USD/tấn, giảm 73 USD.

Thị trường Arabica New York cũng khép phiên gần nhất trong sắc đỏ. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 7,20 US cent/lb, tương đương 2,55%, xuống 274,85 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 7,50 cent còn 268,50 US cent/lb; hợp đồng tháng 5/2027 giảm 6,10 cent xuống 262,10 US cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn cũng giảm giá.

Việc cả hai loại cà phê cùng đi xuống cho thấy áp lực bán đang hiện diện trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, mức giảm hơn 3% của Robusta khiến giá cà phê Việt Nam đứng trước sức ép khi bước sang tuần giao dịch mới.

Giá cà phê có thể tiếp tục chịu áp lực trong tuần tới

Vụ thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên đang diễn ra, khiến lượng hàng mới đưa ra thị trường có xu hướng tăng. Trong khi đó, giá Robusta trên sàn London liên tục giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến mặt bằng giá tham chiếu của doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu.

Tuy nhiên, sau khi giá mất hơn 20.000 đồng/kg so với giữa tháng 10, một bộ phận người trồng có thể lựa chọn giữ hàng thay vì bán ngay. Khả năng này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu tài chính, điều kiện bảo quản và tiến độ thu hoạch thực tế.

Trong ngắn hạn, vùng 71.000 - 72.000 đồng/kg là khoảng giá đáng theo dõi tại Tây Nguyên. Nếu Robusta London tiếp tục giảm dưới vùng 2.800 - 2.900 USD/tấn, giá thu mua trong nước có nguy cơ chịu thêm sức ép. Ngược lại, việc thị trường thế giới ổn định trở lại và lượng hàng bán ra chậm lại có thể giúp đà giảm dịu bớt.

Do ngày 22/11 là Chủ nhật, thị trường quốc tế nghỉ giao dịch. Những biến động mới cần được theo dõi khi các sàn mở cửa trở lại vào đầu tuần.