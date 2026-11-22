Đắk Nông vẫn có giá thu mua cao nhất trong bốn vùng được theo dõi, hơn Lâm Đồng 800 đồng/kg. Khoảng cách này giữ nguyên giữa hai bảng ngày 20 và 21.11 vì cả bốn vùng giảm cùng mức.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước: Bốn vùng cùng giảm 2.000 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 21.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:14 cùng ngày chưa có bảng giá mới hơn.

Mức bình quân công bố cho ngày 21.11 là 71.900 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Trung bình số học của bốn mức trong bảng là 71.700 đồng/kg. Hai con số được trình bày riêng vì chưa xác minh được cách tính của chỉ số công bố.

Robusta và Arabica cùng giảm trong phiên 20.11

Đây là giá thanh toán của từng hợp đồng trong phiên 20.11.2026 tại thị trường sở tại. Bảng theo dõi được cập nhật ở Việt Nam ngày 21.11; ngày cập nhật không phải ngày giao dịch của một phiên mới.

Hợp đồng Robusta tháng 1 đóng phiên dưới mốc 3.000 USD/tấn. Mức giảm của Arabica củng cố tín hiệu yếu trên hai sàn, nhưng giá kỳ hạn không thể dùng để tính trực tiếp mức giảm tương ứng của cà phê nhân trong nước.

Dự báo ngày 22.11.2026: Lượng hàng vụ mới là biến số chính

Vụ thu hoạch tại Việt Nam đang vào cao điểm. Nếu lượng cà phê đưa ra bán tăng trong khi đại lý và doanh nghiệp chưa nâng lượng mua, giá nội địa ngày 22.11 có thể tiếp tục chịu sức ép từ phiên giảm cuối tuần. Nếu người bán hạn chế đưa hàng ra và các đầu mối cần bổ sung hàng giao, đà giảm có thể dịu ở một số vùng.

Vì vậy, tín hiệu cần theo dõi là lượng hàng thực tế về đại lý và chênh lệch báo giá giữa các điểm thu mua. Mức giảm 2.000 đồng/kg đã ghi nhận trong ngày 21.11 chưa phải căn cứ để dự báo một mức giảm tương tự cho ngày 22.11.