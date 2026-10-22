Giá cà phê hôm nay 22/10: Trong nước và thế giới cùng chịu áp lực giảm

Sau khi vừa trở lại vùng 94.000 đồng/kg, thị trường cà phê trong nước nhanh chóng đảo chiều. Mức giảm 2.000 đồng/kg kéo giá thu mua tại nhiều vùng Tây Nguyên về sát vùng thấp ghi nhận trong tháng 10, trong bối cảnh thị trường thế giới cũng chịu sức ép bán khá mạnh.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 21/10: Tây Nguyên tăng mạnh, thế giới quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay 21/10/2026 tại Tây Nguyên tăng 800 - 900 đồng/kg, lên 93.200 - 94.000 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica thế giới quay đầu điều chỉnh.

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 91.200–92.000 đồng/kg. Mức bình quân niêm yết trên thị trường khoảng 91.900 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức thu mua cao nhất với 92.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm xuống 91.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất ở mức 91.200 đồng/kg.

Nhịp giảm lần này đã xóa phần lớn mức tăng của những phiên trước. Chỉ trong thời gian ngắn, giá cao nhất từ vùng 94.000 đồng/kg quay về 92.000 đồng/kg, cho thấy thị trường vẫn đang biến động khá mạnh.

Robusta và Arabica cùng giảm

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 74 USD, tương đương 2,12%, xuống 3.410 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 56 USD còn 3.424 USD/tấn, trong khi tháng 3/2027 mất 47 USD, xuống 3.411 USD/tấn.

Arabica New York cũng quay đầu sau những phiên tăng mạnh. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 4,40 US cent/lb, tương đương 1,39%, xuống 311,30 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 3,25 cent còn 299 US cent/lb; tháng 5/2027 xuống 294,30 US cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt giảm.

Diễn biến trên cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ xuất hiện ở Robusta mà đã lan sang Arabica sau giai đoạn giá tăng nhanh.

Vụ mới gia tăng sức ép lên giá

Thị trường cà phê đang bước vào thời điểm nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên tăng dần. Khi hoạt động thu hoạch được đẩy nhanh, lượng hàng đưa ra thị trường có thể nhiều hơn, qua đó tạo thêm sức ép lên giá thu mua.

Ở thị trường quốc tế, sau những phiên tăng mạnh, hoạt động chốt lời cũng khiến giá Robusta và Arabica điều chỉnh. Tuy nhiên, các yếu tố liên quan đến thời tiết, tồn kho và nhu cầu mua hàng vẫn có thể khiến giá đảo chiều nhanh.

Trong ngắn hạn, vùng 91.000–92.000 đồng/kg sẽ là mốc đáng chú ý của thị trường trong nước. Nếu Robusta tiếp tục suy yếu dưới vùng 3.400 USD/tấn, áp lực lên giá Tây Nguyên có thể gia tăng; ngược lại, một nhịp phục hồi của sàn London sẽ giúp thị trường sớm lấy lại cân bằng.