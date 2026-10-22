Giá cà phê hôm nay 22/10: Tồn kho Arabica ở mức thấp, Robusta chịu áp lực từ vụ thu hoạch tại Việt Nam

Giá cà phê hôm nay ngày 22/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 91.400 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 400 đồng/kg, hiện ở mức 91.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 400 đồng/kg, hiện ở mức 90.800 - 91.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 400 đồng/kg, hiện ở mức 91.400 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 22/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 58 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.352 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 60 USD/tấn, đạt 3.364 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 4,85% so với hôm qua, hiện ở mức 316,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 2,25%, đạt 301,25 US cent/pound.

Theo số liệu ghi nhận ngày 21/10, lượng tồn kho cà phê arabica tại các kho được ICE chứng nhận tăng lên 239.748 bao, từ mức 234.901 bao của ngày trước đó. Mặc dù có sự cải thiện nhẹ, lượng tồn kho này vẫn ở mức thấp so với lịch sử, cho thấy nguồn cà phê sẵn có tại các kho đạt chuẩn giao dịch chưa có sự phục hồi đáng kể.

So với mức thấp nhất trong 5 tuần ghi nhận ngày 20/10, tồn kho Arabica đã tăng 4.847 bao, tương đương khoảng 2,06%. Tuy nhiên, xét trong bức tranh tổng thể, lượng tồn kho tại ICE đã có xu hướng giảm trong tháng qua và hiện chỉ cao hơn mức đáy 27 năm là 217.646 bao, được ghi nhận vào ngày 15/9.

Diễn biến này cho thấy lượng Arabica được lưu giữ tại các kho đạt chuẩn của ICE vẫn tương đối hạn chế. Trong điều kiện nhu cầu duy trì ổn định, tồn kho thấp có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá, bởi khả năng đáp ứng nhu cầu giao hàng từ lượng cà phê sẵn có tại các kho không quá dồi dào.

Dù vậy, mức tăng tồn kho trong ngày 21/10 cho thấy nguồn cung tại các kho vẫn có thể biến động theo từng phiên. Để đánh giá chính xác hơn xu hướng giá Arabica, thị trường cần tiếp tục theo dõi tốc độ bổ sung tồn kho, triển vọng sản lượng tại các nước sản xuất lớn và diễn biến nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Cần lưu ý rằng tồn kho tại ICE chỉ phản ánh lượng cà phê được lưu giữ tại các kho đáp ứng tiêu chuẩn của sàn giao dịch, không đại diện cho toàn bộ nguồn cung Arabica trên thị trường thế giới. Vì vậy, tồn kho thấp là yếu tố hỗ trợ giá nhưng không đồng nghĩa giá sẽ chắc chắn tăng.

Trái ngược với Arabica, tồn kho cà phê Robusta tại ICE tăng lên 6.380 lô, mức cao nhất trong vòng một năm. Sự gia tăng này có thể làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung sẵn có tại các kho đạt chuẩn giao dịch, qua đó tạo sức ép lên giá Robusta.

Bên cạnh yếu tố tồn kho, thị trường Robusta còn chịu tác động từ vụ thu hoạch đang diễn ra tại Việt Nam. Là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta hàng đầu thế giới, diễn biến thu hoạch tại Việt Nam có ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Khi cà phê vụ mới dần được thu hoạch và đưa ra thị trường, nguồn cung có khả năng tăng lên, đặc biệt nếu hoạt động bán hàng được đẩy mạnh. Trong bối cảnh tồn kho ICE đã phục hồi lên mức cao nhất một năm, triển vọng nguồn cung gia tăng có thể khiến giá Robusta gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng.

Tuy nhiên, áp lực giảm giá sẽ phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch, chất lượng sản lượng, điều kiện thời tiết và tốc độ đưa cà phê ra thị trường. Nếu nguồn cung thực tế không tăng như kỳ vọng hoặc xuất hiện những yếu tố bất lợi đối với sản xuất và vận chuyển, giá robusta vẫn có thể nhận được lực hỗ trợ.