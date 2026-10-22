Giá cà phê hôm nay 22/10: Diễn biến trái chiều, robusta tiếp tục giảm

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 58 USD/tấn (-1,7%) xuống 3.352 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 60 USD/tấn (-1,75%) xuống 3.364 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 67 USD/tấn (-1,96%) xuống 3.344 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 68-69 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 4,85 US cent/pound (+1,56%) lên 316,15 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 2,25 US cent/pound (+0,75%) lên 301,25 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 1,9 US cent/pound (+0,65%) lên 296,2 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá đều tăng 1,8 US cent/pound.

Tồn kho cà phê arabica tại ICE tăng lên 239.748 bao trong ngày thứ Tư, từ mức thấp nhất 5 tuần là 234.901 bao ghi nhận hôm thứ Ba. Tuy nhiên, xét trong khoảng thời gian dài hơn, lượng tồn kho này có xu hướng giảm trong tháng qua và hiện chỉ cao hơn vừa phải so với mức thấp nhất 27 năm, ở 217.646 bao, được ghi nhận ngày 15/9. Đây vẫn là yếu tố hỗ trợ giá cà phê arabica.

Trái lại, tồn kho cà phê robusta tại ICE tăng vọt lên mức cao nhất trong một năm, đạt 6.380 lô trong ngày thứ Tư, gây sức ép giảm lên giá mặt hàng này.

Brazil kết thúc quý đầu tiên của niên vụ cà phê 2026/27 với lượng xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay trong cùng kỳ, theo bản cập nhật mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng Nâng cao (Cepea).

Cepea dẫn số liệu của Hội đồng Các nhà xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) cho biết, xuất khẩu cà phê, bao gồm cà phê nhân, cà phê rang và cà phê hòa tan, của Brazil giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 đạt 11,2 triệu bao loại 60 kg, tăng 15,5% so với mức 9,7 triệu bao cùng kỳ niên vụ 2025/26 và chỉ thấp hơn mức kỷ lục 12,2 triệu bao của quý đầu niên vụ 2024/25.

Chuỗi số liệu lịch sử của Cecafé bắt đầu từ năm 1990.

Riêng trong tháng 9, Brazil xuất khẩu 3,9 triệu bao cà phê. Mặc dù giảm 8,7% so với tháng 8, thời điểm lượng xuất khẩu đạt mức cao nhất trong chuỗi số liệu lịch sử, con số này vẫn tăng 3,1% so với tháng 9/2025 và là mức cao thứ ba từng ghi nhận trong tháng 9.

Kết quả xuất khẩu trong quý chủ yếu được thúc đẩy bởi robusta khi xuất khẩu loại cà phê này đạt 2,6 triệu bao giai đoạn tháng 7-9, tăng mạnh 66,6% so với niên vụ trước.

Riêng trong tháng 9, xuất khẩu robusta đạt 813.900 bao, giảm 15,4% so với tháng 8 nhưng cao hơn 65,1% so với mức 493.000 bao của tháng 9/2025.

Nguồn cung cà phê mới thu hoạch dồi dào hơn cùng nhu cầu quốc tế mạnh đã giúp duy trì tốc độ bán hàng. Hiện thị trường chuyển sự chú ý sang vụ thu hoạch sắp tới tại Việt Nam, yếu tố được dự báo sẽ ảnh hưởng đến lượng xuất khẩu trong những tháng tới.

Trong khi đó, xuất khẩu arabica của Brazil đạt 7,6 triệu bao trong quý, tăng 4,2% so với niên vụ 2025/26. Tuy nhiên, riêng tháng 9, xuất khẩu arabica đạt 2,8 triệu bao, giảm 6,5% so với tháng 8 và giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này phản ánh những khó khăn trong niên vụ hiện tại. Các nhà trồng cà phê có tiềm lực tài chính tốt đang hạn chế bán hàng và chỉ bán khi cần tiền mặt. Trong khi đó, những vấn đề về chất lượng được các đối tác của Cepea ghi nhận đang làm giảm nguồn cung các lô cà phê đáp ứng tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu.

Về giá trị, xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 3,56 tỷ USD trong quý, gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước, chỉ tăng 0,8% dù khối lượng xuất khẩu tăng. Giá xuất khẩu bình quân giảm từ 363,9 USD xuống 317,7 USD/bao, phản ánh giá cà phê quốc tế giảm và tỷ trọng robusta - loại có giá trị trên mỗi đơn vị thấp hơn - tăng trong tổng lượng xuất khẩu.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu cà phê Brazil trong niên vụ 2026/27 có thể đạt mức kỷ lục 49,1 triệu bao. Để đạt được mục tiêu này, lượng xuất khẩu trong 9 tháng còn lại cần đạt khoảng 37,9 triệu bao, tương đương bình quân 4,2 triệu bao/tháng, cao hơn mức 3,7 triệu bao/tháng của quý đầu niên vụ.

Mức tăng này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc đẩy nhanh xuất khẩu arabica, bởi hiện các nhà trồng cà phê vẫn đang bán loại cà phê này một cách thận trọng.