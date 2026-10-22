Giá cà phê hôm nay 22/10/2026: Tây Nguyên tiếp tục giảm, Robusta lao dốc, giá rang xay đồng loạt đi xuống

Giá cà phê trong nước hôm nay 22/10 tiếp tục giảm 400–500 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước tiếp tục chịu sức ép giảm trong phiên ngày 22/10, khi giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt đi xuống. Mức giảm phổ biến là 400 đồng/kg, riêng khu vực Đắk Nông cũ giảm 500 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 90.800–91.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua ở mức 91.400 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên trước. Đây vẫn là một trong những khu vực có mức giá tương đối cao trên thị trường.

Ở Lâm Đồng, giá cà phê giảm 400 đồng/kg, xuống còn 90.800 đồng/kg. Mức giá này hiện thấp nhất trong các vùng được khảo sát, thấp hơn 700 đồng/kg so với khu vực có giá cao nhất.

Tại Gia Lai, giá thu mua cũng giảm 400 đồng/kg, còn 91.400 đồng/kg, ngang với mức ghi nhận ở Đắk Lắk.

Trong khi đó, khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận giá cà phê ở mức 91.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Dù có mức giảm lớn nhất trong phiên, đây vẫn là khu vực có giá thu mua cao nhất trong bảng khảo sát.

Đơn vị: đồng/kg. Số liệu theo bảng giá trong nước được cập nhật ngày 22/10/2026.

Giá cà phê rang xay hôm nay 22/10/2026 đồng loạt giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê rang xay hôm nay cũng ghi nhận sự điều chỉnh ở nhiều nhóm sản phẩm. Cả 6 loại cà phê trong bảng đều giảm 500 đồng/kg, với khoảng giá từ 162.100–287.600 đồng/kg.

Ở phân khúc phổ thông, Robusta S18 Clean có giá tham khảo 162.100 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Đây là dòng cà phê có mức giá thấp nhất trong danh sách, phù hợp với nhu cầu nguyên liệu của nhiều quán cà phê truyền thống.

Robusta chất lượng cao CLC được ghi nhận ở mức 174.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Mức giá này cao hơn Robusta S18 Clean 12.700 đồng/kg, phản ánh sự khác biệt về phân loại và chất lượng hạt.

Đối với Cà phê Culi S18 Clean, giá tham khảo hiện là 173.300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Sản phẩm có mức giá nằm giữa Robusta S18 Clean và Robusta chất lượng cao CLC.

Trong nhóm sản phẩm có giá cao hơn, Robusta Honey được ghi nhận ở mức 227.700 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Dòng cà phê này có giá cao hơn nhóm Robusta phổ thông do đặc điểm sơ chế và yêu cầu chất lượng nguyên liệu.

Arabica Clean cũng có mức giá 227.700 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg, ngang với Robusta Honey. Đây là nhóm sản phẩm thường được sử dụng trong các công thức pha máy và espresso.

Đáng chú ý, Arabica chất lượng cao CLC tiếp tục là sản phẩm có giá tham khảo cao nhất, đạt 287.600 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. So với Robusta S18 Clean, mức giá này cao hơn 125.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta London ngày 22/10 giảm tới 69 USD/tấn

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta giao dịch trên sàn London tiếp tục suy yếu trong phiên cập nhật ngày 22/10. Tất cả kỳ hạn chính đều giảm, với biên độ từ 58–69 USD/tấn, tương ứng mức giảm từ 1,70–2,03%.

Cụ thể, kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 58 USD/tấn, xuống còn 3.352 USD/tấn. Trong phiên, hợp đồng này có thời điểm chạm mức cao nhất 3.434 USD/tấn và thấp nhất 3.322 USD/tấn.

Ở kỳ hạn tháng 1/2027, giá Robusta giảm 60 USD/tấn, tương đương 1,75%, xuống còn 3.364 USD/tấn. Khối lượng giao dịch đạt 14.117 lô, cao nhất trong số các kỳ hạn được ghi nhận.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 67 USD/tấn, xuống còn 3.344 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng tháng 5/2027 mất 69 USD/tấn, tương đương 2,03%, xuống còn 3.332 USD/tấn. Đây là kỳ hạn có mức giảm mạnh nhất cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm.

Kỳ hạn tháng 7/2027 cũng giảm 68 USD/tấn, chốt ở mức 3.318 USD/tấn.

Đơn vị: USD/tấn. Dữ liệu cập nhật ngày 22/10/2026.

Việc toàn bộ các kỳ hạn đồng loạt đi xuống cho thấy áp lực bán vẫn hiện diện trên thị trường Robusta. Đáng chú ý, các hợp đồng giao xa cũng ghi nhận mức giảm gần 2%, phản ánh xu hướng điều chỉnh không chỉ tập trung ở kỳ hạn gần nhất.

Đối với thị trường Việt Nam, diễn biến của Robusta London đặc biệt đáng chú ý bởi đây là loại cà phê chủ lực trong cơ cấu sản xuất và xuất khẩu. Đà giảm trên sàn quốc tế có thể tác động đến tâm lý giao dịch và giá thu mua trong nước, dù mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào cung cầu thực tế, tỷ giá và hoạt động mua bán của doanh nghiệp.

Giá cà phê Arabica New York tăng, trái chiều Robusta London

Trong khi Robusta London tiếp tục đi xuống, thị trường Arabica trên sàn New York lại ghi nhận diễn biến tích cực. Tất cả các kỳ hạn được theo dõi đều tăng, với mức tăng từ 1,80–4,85 cent/lb.

Nổi bật nhất là hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 12/2026, tăng 4,85 cent/lb, tương đương 1,56%, lên mức 316,15 cent/lb. Trong phiên, giá có thời điểm đạt 317,90 cent/lb trước khi thu hẹp đà tăng.

Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 2,25 cent/lb, lên 301,25 cent/lb. Khối lượng giao dịch đạt 14.428 lô.

Đối với kỳ hạn tháng 5/2027, giá Arabica tăng 1,90 cent/lb, tương ứng 0,65%, đạt 296,20 cent/lb.

Hai kỳ hạn xa hơn là tháng 7/2027 và tháng 9/2027 cùng tăng 1,80 cent/lb, lần lượt đạt 292,85 cent/lb và 289,65 cent/lb.

Đơn vị: cent/lb. Dữ liệu cập nhật ngày 22/10/2026.

Mức tăng 1,56% của hợp đồng tháng 12/2026 cho thấy lực mua Arabica có sự cải thiện trong kỳ hạn gần. Tuy nhiên, biên độ tăng thu hẹp dần ở các kỳ hạn xa hơn, phổ biến dưới 1%.

Sự phân hóa giữa Robusta và Arabica là điểm đáng chú ý của thị trường cà phê thế giới ngày 22/10. Hai dòng sản phẩm cùng thuộc nhóm hàng cà phê nhưng có cơ cấu nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và các yếu tố tác động giá khác nhau.

Dù Arabica có phiên phục hồi, diễn biến này chưa tạo được lực hỗ trợ rõ rệt đối với giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên, nơi thị trường chủ yếu gắn với hoạt động sản xuất và giao dịch Robusta.

Dự báo xu hướng giá cà phê trong những phiên tới

Thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn có sự phân hóa rõ ràng giữa các dòng sản phẩm. Robusta London tiếp tục chịu áp lực giảm ở nhiều kỳ hạn, trong khi Arabica New York đã có phiên tăng trở lại.

Đối với giá cà phê trong nước, diễn biến những phiên tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng ổn định của Robusta thế giới, nguồn hàng giao dịch tại các vùng sản xuất và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp.

Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, sự chênh lệch giữa khu vực Lâm Đồng cũ và Đắk Nông cũ vẫn là điểm đáng chú ý. Trong phiên 22/10, mức giá thu mua tại khu vực Đắk Nông cũ cao hơn 700 đồng/kg, dù cả hai khu vực hiện đều thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Với giá cà phê rang xay, mức điều chỉnh mới nhất chưa làm thay đổi đáng kể khoảng cách giữa các phân khúc. Robusta phổ thông vẫn có giá thấp nhất, trong khi Arabica chất lượng cao duy trì mức giá vượt trội nhờ đặc điểm sản phẩm và yêu cầu chế biến.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 22/10/2026 tiếp tục giảm tại Tây Nguyên, với mức thu mua cao nhất là 91.500 đồng/kg. Thị trường thế giới ghi nhận Robusta đi xuống trong khi Arabica phục hồi. Bên cạnh giá cà phê nhân xô, bảng giá rang xay tham khảo cập nhật gần nhất cũng giảm 500 đồng/kg ở cả 6 nhóm sản phẩm, bổ sung thêm góc nhìn về thị trường cà phê thành phẩm.