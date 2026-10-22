Giá cà phê hôm nay 22.10.2026: Áp lực từ hai sàn kỳ hạn

Đà giảm trên thị trường kỳ hạn đã nhanh chóng tác động đến tâm lý giao dịch trong nước. Dù vậy, giá mua thực tế trong ngày 22.10 còn phụ thuộc vào nhu cầu của đại lý, doanh nghiệp và lượng hàng được đưa ra thị trường.

Hình minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên giảm 2.000 đồng/kg

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có mức cao nhất là 92.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 91.200 đồng/kg. Khoảng cách giữa hai đầu bảng chỉ 800 đồng/kg.

Mức bình quân 91.900 đồng/kg là số do nguồn công bố. Đây không phải phép tính trung bình cộng lại từ bốn mức giá trong bảng.

Robusta và Arabica cùng đi xuống

Các kỳ hạn gần trên cả hai sàn đồng loạt giảm trong dữ liệu ngày 21.10. Đây là giá kỳ hạn đã được nguồn lưu sau phiên giao dịch, không phải giá cà phê nhân xô trong nước.

Dự báo giá cà phê ngày 22.10

Sự suy yếu của Robusta và Arabica có thể khiến thị trường nội địa tiếp tục thận trọng. Nếu doanh nghiệp hạ giá mua theo diễn biến sàn và nguồn cung đầu vụ tăng, giá trong nước có thể còn chịu áp lực.

Tuy nhiên, mức giảm cụ thể không thể suy ra chỉ từ một phiên kỳ hạn. Nếu người bán hạn chế đưa hàng ra và nhu cầu giao hàng cải thiện, thị trường có thể cân bằng trở lại. Vì vậy, khả năng đi ngang hoặc dao động cục bộ vẫn cần được tính đến.