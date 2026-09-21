Giá cà phê hôm nay 21/9: Toàn thị trường ổn định

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm ngày 21/9 không thay đổi so với ngày 20/9.

Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 93.000 đến 93.800 đồng/kg, giá trung bình khoảng 93.700 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 20/9: Trong nước ổn định, Robusta thế giới phục hồi

Giá cà phê hôm nay 20/9/2026 giữ ổn định so với ngày trước, dao động 93.000–93.800 đồng/kg tại Tây Nguyên, trong khi thị trường chờ tín hiệu mới từ thế giới.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức giá cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/9/2026

Thị trường tiếp tục giằng co

Sau nhịp giảm trước đó, giá cà phê trong nước đang tạm ổn định quanh vùng 93.000–94.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất chỉ 800 đồng/kg, cho thấy thị trường chưa có sự phân hóa lớn giữa các vùng.

Người trồng và đại lý có xu hướng thận trọng hơn khi giá đã lùi khỏi các mức cao trước đó, trong khi doanh nghiệp cũng cân đối lượng mua trước thời điểm vụ thu hoạch mới tiến gần.

Chờ tín hiệu từ sàn thế giới

Diễn biến đầu tuần trên hai sàn London và New York sẽ là yếu tố quan trọng với giá cà phê trong nước.

Robusta London vẫn có ảnh hưởng trực tiếp tới giá thu mua tại Tây Nguyên. Nếu giá thế giới phục hồi, thị trường nội địa có thể nhận thêm lực hỗ trợ. Ngược lại, một nhịp giảm mới có thể khiến vùng 93.000 đồng/kg tiếp tục chịu sức ép.

Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi nguồn cung từ Brazil và tiến độ vụ cà phê mới tại Việt Nam.

Mốc 94.000 đồng/kg đáng chú ý

Với mức cao nhất hiện tại là 93.800 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), mốc 94.000 đồng/kg đang trở thành ngưỡng đáng chú ý trong ngắn hạn.

Nếu Robusta London có thêm lực tăng, một số khu vực có thể sớm vượt lại mốc này. Ngược lại, nếu giá thế giới suy yếu, mặt bằng trong nước nhiều khả năng tiếp tục giằng co quanh vùng hiện tại.