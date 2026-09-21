Giá cà phê hôm nay 21/9: Thị trường ổn định

Giá cà phê hôm nay 21/9

Tính đến sáng nay 21/9, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London ở mức 3.396 USD/tấn, giảm tổng cộng 129 USD/tấn trong tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 3.373 USD/tấn USD/tấn, giảm 135 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm tổng cộng 1,8% (5,2 US cent/pound) trong tuần qua, xuống 280,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,9% (5,3 US cent/pound), xuống mức 271,95 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường quốc tế chưa biến động. (Ảnh: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Theo Công ty I & M Smith, khi niên vụ cà phê từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026 sắp kết thúc, thị trường đang tập trung vào số liệu xuất khẩu cuối cùng của niên vụ hiện tại và sự khởi đầu của niên vụ mới 2026 - 2027, kéo dài từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2027.

Tại Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, phần lớn sản lượng niên vụ 2025 - 2026 đã được đưa ra thị trường. Sản lượng phục hồi sau khi giảm trong các niên vụ 2023 - 2024 và 2024 - 2025. Ước tính trung bình tổng sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025 - 2026 đạt 32,50 triệu bao, trong đó có 31 triệu bao Robusta.

Với niên vụ 2026 - 2027, tổng sản lượng được dự báo giảm nhẹ xuống mức trung bình 31 triệu bao, gồm 29,80 triệu bao Robusta và 1,20 triệu bao Arabica.

Mưa cuối mùa hè vẫn tiếp diễn theo quy luật thông thường tại các vùng trồng cà phê trọng điểm ở khu vực Tây Nguyên. Cây cà phê đang phát triển hướng tới vụ thu hoạch mới, dự kiến bắt đầu theo mùa vụ vào tháng 10 năm nay.

Lượng cà phê Arabica chế biến ướt được chứng nhận lưu kho để giao dịch trên Sàn giao dịch New York bắt đầu tăng dần trong những ngày gần đây. Tính đến ngày 17/9, lượng cà phê được chứng nhận đạt 247.887 bao, tăng 30.241 bao, tương đương mức tăng 13,90%, so với mức thấp ghi nhận ngày 15/9.

Mức tăng phần lớn đến từ lượng cà phê đăng ký mới của Brazil khi sản lượng niên vụ 2026 - 2027 bắt đầu được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, xét trên phương diện so sánh, lượng cà phê được chứng nhận vẫn ở mức rất thấp, giảm 412.062 bao, tương đương 62,44%, so với 659.949 bao cùng thời điểm năm ngoái.

Các quốc gia có cà phê Arabica chế biến ướt đủ điều kiện giao vào kho được chứng nhận của sàn gồm Brazil, Burundi, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kenya, Mexico, Nicaragua, Papua New Guinea, Panama, Peru, Rwanda, Tanzania và Uganda.

Trong tổng lượng cà phê được chứng nhận, Arabica của Brazil chiếm 15,51%, cà phê từ Honduras chiếm 22,40% và Peru chiếm 19,64%.