Giá cà phê hôm nay 21/9 giữ mức 93.700 đồng/kg

Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 21/9 tiếp tục ở trạng thái ổn định. Giá cà phê trong nước chưa thay đổi tại các vùng trọng điểm, trong khi Robusta London và Arabica New York cũng giữ nguyên theo bảng cập nhật.

Hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang, Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức cao nhất 141.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 21/9 giữ mức trung bình 93.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chưa xuất hiện biến động mới. Mức thu mua dao động từ 93.000 – 93.800 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng cao nhất ở 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 93.600 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 93.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá vẫn nằm dưới ngưỡng 94.000 đồng/kg sau nhịp giảm những ngày trước.

Robusta London ngày 21/9 cũng chưa ghi nhận biến động mới. Kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 3.366 USD/tấn, trong khi tháng 11/2026 đạt 3.396 USD/tấn.

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Arabica New York cũng đi ngang ở các kỳ hạn được cập nhật.

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 21/9 tiếp tục đứng giá

Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi tại các vùng khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk duy trì 139.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đứng ở 137.500 đồng/kg, còn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá hồ tiêu tiếp tục dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg. Sau những phiên điều chỉnh trước đó, thị trường đang duy trì trạng thái khá ổn định.

Giá tiêu tại Ấn Độ cũng chưa thay đổi theo đồng rupee.

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá.

Thị trường chờ tín hiệu mới

Ngày 21/9, cả cà phê và hồ tiêu đều chưa hình thành xu hướng mới. Cà phê duy trì trong vùng 93.000 – 93.800 đồng/kg, còn hồ tiêu giữ mức cao nhất 141.000 đồng/kg.

Việc Robusta và Arabica cùng đứng giá khiến thị trường trong nước tạm thời thiếu động lực biến động mạnh. Các phiên tiếp theo sẽ đáng chú ý ở diễn biến giá quốc tế, sức mua xuất khẩu và lượng hàng đưa ra thị trường.