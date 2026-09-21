Giá cà phê hôm nay 21/9: Đồng loạt giảm trên cả thị trường trong nước và quốc tế

Giá cà phê hôm nay ngày 21/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng hiện ở quanh mốc 93.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện ở mức 93.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở mức 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 93.600 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 500 - 1.700 đồng/kg so với tuần trước, đưa mặt bằng giá xuống dưới 94.000 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê đồng loạt giảm trên các sàn giao dịch quốc tế đang tạo thêm áp lực lên giá cà phê trong nước, trong khi hoạt động giao dịch chưa sôi động. Việc nguồn cung khan hiếm chưa đủ tạo lực đỡ cho giá cho thấy thị trường hiện chịu tác động đáng kể từ nhu cầu giao dịch và xu hướng giá kỳ hạn trên các sàn quốc tế. Trong ngắn hạn, dự báo diễn biến giá cà phê sẽ tiếp tục phụ thuộc vào mức độ cải thiện của hoạt động mua bán trong nước và xu hướng của giá Robusta trên sàn London.

Giá cà phê hôm nay ngày 21/9/2026 tại thị trường thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trong tuần trước đã giảm tổng cộng 3,7% (129 USD/tấn), xuống còn 3.396 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 3,8% (135 USD/tấn), đạt 3.373 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,8% (5,2 US cent/pound), đạt 280,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,9% (5,3 US cent/pound), đạt 271,95 US cent/pound.