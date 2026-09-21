Giá cà phê hôm nay 21.9.2026 đi ngang, cao nhất 93.800 đồng/kg

Giá trong nước tiếp tục ổn định sau chuỗi phiên giảm mạnh. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giữ mức cao nhất 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

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Giá cà phê trong nước ngày 21.9.2026

Biên độ giá giữa các vùng hiện ở mức 800 đồng/kg. Việc thị trường đi ngang trong hai ngày liên tiếp giúp đà giảm tạm thời chững lại.

Giá cà phê thế giới chờ phiên giao dịch mới

Giá quốc tế tiếp tục tham chiếu phiên gần nhất ngày 18.9.2026. Robusta London khi đó giảm trên toàn bộ các kỳ hạn chính, trong khi Arabica New York cũng chịu áp lực bán.

Trong phiên 18.9.2026, Robusta London kỳ hạn tháng 9.2026 giảm 1,15%, còn Arabica New York tháng 12.2026 giảm 1,79%.

Thị trường chờ tín hiệu đầu tuần

Giá trong nước giữ bình quân 93.700 đồng/kg nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tâm lý 100.000 đồng/kg. Khoảng cách từ vùng giá cao nhất hiện tại tới mốc này vào khoảng 6.200 đồng/kg.

Diễn biến trong những phiên tới sẽ phụ thuộc nhiều vào sàn Robusta London và Arabica New York khi thị trường quốc tế mở cửa trở lại, cùng với tỷ giá, nhu cầu xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra bán.