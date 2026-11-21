Sau chuỗi giảm liên tiếp, giá cà phê trong nước sáng 21/11 tạm thời chưa lùi thêm. Tuy nhiên, thị trường thế giới vẫn gây sức ép lớn khi Robusta tiếp tục mất giá mạnh, còn Arabica cũng quay đầu giảm trong phiên vừa kết thúc.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 20/11/2026: Trong nước tạm chững sau chuỗi giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 20/11/2026 tại Tây Nguyên giữ 74.200 - 75.000 đồng/kg; Robusta London tiếp tục giảm sâu, kỳ hạn 1/2027 xuống dưới 3.000 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước tạm đi ngang

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên sáng 21/11 dao động từ 73.200–74.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giữ mức 73.800 đồng/kg. Gia Lai cũng được thu mua ở 73.800 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục thấp nhất với 73.200 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá đạt 74.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mức trung bình theo bảng giá tham khảo là 73.900 đồng/kg.

Việc giá chưa giảm thêm giúp thị trường tạm chững sau những phiên mất hàng nghìn đồng mỗi kg. Dù vậy, mặt bằng hiện tại đã thấp hơn rất xa so với vùng trên 90.000 đồng/kg hồi tháng 10.

Robusta thủng mốc 2.900 USD/tấn

Thị trường thế giới tiếp tục diễn biến bất lợi trong phiên kết thúc rạng sáng 21/11.

Robusta London kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 97 USD, tương đương 3,26%, xuống 2.881 USD/tấn. Đây là mức giảm mạnh và đưa kỳ hạn chính xuống dưới mốc 2.900 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 76 USD xuống 2.865 USD/tấn. Các hợp đồng xa hơn cũng đồng loạt đi xuống.

Arabica New York cũng mất giá. Kỳ hạn tháng 12/2026 chốt quanh 273,35 US cent/lb, giảm 8,70 cent, tương đương hơn 3%.

Kỳ hạn tháng 3/2027 còn 268,50 US cent/lb, giảm 7,50 cent. Như vậy, sau một số phiên diễn biến trái chiều, cả Robusta và Arabica đều chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần.

Áp lực lên giá trong nước chưa hết

Giá cà phê nội địa tạm đứng yên nhưng thị trường chưa cho thấy tín hiệu hồi phục rõ. Robusta giảm xuống dưới 2.900 USD/tấn đúng lúc vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang vào cao điểm.

Nguồn hàng mới tăng lên khiến sức ép cung vẫn lớn. Trong khi đó, mức giá giảm sâu có thể khiến người trồng hạn chế bán, nhất là với lượng hàng chưa cần giải phóng ngay.

Vùng 73.000–74.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá cần theo dõi trong những ngày tới. Sau nhiều phiên giảm liên tiếp của Robusta, thị trường cũng có thể xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật, nhưng khả năng phục hồi bền hơn còn phụ thuộc vào lượng hàng vụ mới và nhu cầu thu mua.