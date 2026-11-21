Giá cà phê hôm nay ngày 21/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 71.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 71.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 71.200 - 72.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 71.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá cà phê hôm nay ngày 21/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 24 USD so với hôm qua, hiện ở mức 2.998 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 97 USD/tấn, đạt 2.881 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 7,20 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 274,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 7,50 US cent/pound, đạt 268,50 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, thị trường cà phê thế giới tiếp tục chứng kiến đà giảm sâu, trong đó Robusta là mặt hàng chịu áp lực mạnh nhất. Tính chung cả tuần, giá Robusta giảm khoảng 10%.

Nguyên nhân quan trọng gây sức ép lên giá là hoạt động thu hoạch cà phê tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm. Là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, tiến độ thu hoạch và lượng cà phê mới đưa ra thị trường của Việt Nam có ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng nguồn cung toàn cầu. Khi nguồn cung vụ mới dần được bổ sung, tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn, thúc đẩy hoạt động bán ra và kéo giá kỳ hạn đi xuống.

Đáng chú ý, áp lực bán từ các quỹ đầu tư tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT), trong tuần kết thúc ngày 17/11, các quỹ tăng vị thế bán đối với Robusta trên sàn ICE thêm 9.676 hợp đồng, đưa vị thế bán ròng lên 24.069 hợp đồng, mức cao nhất trong gần 4 năm. Diễn biến này cho thấy tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế trên thị trường, đồng thời gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Ở thị trường nội địa, một thương nhân tại Việt Nam cho biết, dù giá kỳ hạn giảm mạnh, mức trừ lùi của cà phê Robusta giao ngay trong nước lại đang thu hẹp. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy áp lực nguồn cung đang gia tăng, khi lượng cà phê mới thu hoạch bắt đầu được đưa ra giao dịch nhiều hơn.

Không chỉ Robusta, giá Arabica cũng chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung toàn cầu, đặc biệt là Brazil. Kết thúc phiên 20/11, giá Arabica giảm 2,7%, tính chung cả tuần giảm 1,8%. Số liệu từ ICE cho thấy, tính đến ngày 20/11, có 251.230 bao cà phê đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của sàn, mức cao nhất trong 3,75 năm.

Bên cạnh đó, đồng real Brazil suy yếu xuống mức thấp nhất trong 19 tháng so với USD cũng tạo thêm áp lực lên giá. Đồng nội tệ mất giá khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil đẩy mạnh bán cà phê để thu về nhiều nội tệ hơn từ nguồn thu ngoại tệ.

Trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới nhiều khả năng vẫn chịu sức ép khi nguồn cung vụ mới từ Việt Nam gia tăng, trong khi hoạt động bán ra của các quỹ đầu tư chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt. Tuy nhiên, mức độ phục hồi của nhu cầu và diễn biến nguồn cung từ Brazil sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng thị trường trong thời gian tới. Với thị trường trong nước, áp lực giảm giá có thể tiếp tục hiện hữu khi hoạt động thu hoạch bước vào cao điểm.