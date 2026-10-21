Giá cà phê hôm nay 21/10: Tây Nguyên tăng mạnh, thế giới quay đầu giảm

Sau nhịp tăng liên tiếp, giá cà phê trong nước tiếp tục giữ mặt bằng cao, với mức thu mua cao nhất trở lại 94.000 đồng/kg. Trái lại, thị trường thế giới vừa có phiên điều chỉnh sau đợt tăng khá mạnh trước đó.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 20/10/2026: Tăng 200 đồng/kg, cao nhất 93.200 đồng

Giá cà phê hôm nay 20/10/2026 tại Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg, dao động 92.300 - 93.200 đồng/kg; thị trường thế giới tạm giữ mức tham chiếu gần nhất.

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 93.200–94.000 đồng/kg. Mức bình quân niêm yết trên thị trường khoảng 93.900 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục là khu vực có giá cao nhất với 94.000 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 93.800 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng mạnh hơn 900 đồng/kg, lên 93.200 đồng/kg.

Đây là nhịp tăng đáng chú ý sau khi giá cà phê từng lùi về vùng 91.000–92.000 đồng/kg giữa tháng 10. Việc lấy lại mốc 94.000 đồng/kg cho thấy thị trường nội địa vẫn có lực đỡ dù vụ thu hoạch mới đang tăng tốc.

Robusta và Arabica quay đầu điều chỉnh

Sau phiên tăng mạnh trước đó, thị trường cà phê thế giới đã hạ nhiệt.

Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa quanh 3.418 USD/tấn, giảm khoảng 66 USD so với phiên trước. Trong phiên, giá dao động trong vùng 3.396–3.505 USD/tấn.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm về khoảng 310,10 US cent/lb, mất 5,60 cent, tương đương gần 1,8%.

Nhịp giảm xuất hiện sau khi Arabica vừa tăng lên vùng cao nhất trong khoảng một tháng. Hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng nhanh khiến giá điều chỉnh, dù những lo ngại về tồn kho thấp và rủi ro thời tiết tại các vùng sản xuất lớn vẫn chưa biến mất.

Trong nước có thể tiếp tục giằng co quanh 94.000 đồng/kg

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường trong nước và thế giới đang có phần lệch nhịp. Giá Tây Nguyên tăng khá mạnh, trong khi hai sàn kỳ hạn vừa điều chỉnh.

Ở trong nước, vụ thu hoạch mới đang bước vào giai đoạn quan trọng. Khi lượng cà phê được đưa ra thị trường nhiều hơn, nguồn cung có thể gây sức ép nhất định lên giá. Tuy nhiên, nhu cầu thu mua và mặt bằng giá thế giới vẫn đang tạo lực đỡ cho thị trường.

Trong ngắn hạn, vùng 93.000–94.000 đồng/kg tiếp tục là khoảng giá đáng chú ý. Nếu Robusta giữ được vùng trên 3.400 USD/tấn, giá cà phê trong nước có thể duy trì mặt bằng hiện tại; ngược lại, một nhịp giảm sâu hơn trên sàn London có thể khiến thị trường Tây Nguyên thận trọng trở lại.