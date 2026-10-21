Giá cà phê hôm nay 21/10: Quay đầu giảm trước áp lực tồn kho

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đảo chiều giảm 74 USD/tấn (-2,12%) xuống 3.410 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 56 USD/tấn (-1,61%) xuống 3.424 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 47 USD/tấn (-1,36%) xuống 3.411 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 42-43 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 4,4 US cent/pound (-1,39%) xuống 311,3 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 3,24 US cent/pound (-1,08%) xuống 299 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 3,15 US cent/pound (-1,06%) xuống 294,3 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 2,6-2,85 US cent/pound.

Trong phiên thứ Hai đầu tuần, giá cà phê đã tăng lên mức cao nhất hơn một tháng, trong bối cảnh tồn kho trên sàn vẫn ở mức thấp nghiêm trọng và đồng nội tệ Brazil, nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, tăng giá.

Động lực đẩy giá cà phê tăng là đồng real Brazil, vốn tăng giá trong phiên thứ Hai sau cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối Chủ nhật giữa ứng viên cánh hữu Flavio Bolsonaro và ứng viên cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva. Một số nhà phân tích cho rằng cuộc tranh luận có phần nghiêng về phía Bolsonaro.

Đồng real mạnh khiến các nhà xuất khẩu kém mặn mà với việc bán hàng, do làm giảm khoản thu quy đổi sang nội tệ.

Thông thường, tồn kho giảm sẽ hỗ trợ giá cà phê. Tuy nhiên, tồn kho robusta hiện đang gây áp lực lên giá khi tăng lên 5.964 lô vào hôm thứ Hai 20/10 - mức cao nhất trong 11,5 tháng.

Những người tham gia thị trường đang lo ngại nguồn cung từ Brazil sẽ không kịp đến các kho của ICE trước khi hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đáo hạn.

Sản lượng cà phê của Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới, nhiều khả năng sẽ duy trì ổn định trong niên vụ 2026/27, khi sản lượng tăng từ những cây cà phê trẻ được trồng thay thế bù đắp cho những thiệt hại liên quan đến thời tiết bất lợi hồi đầu năm.

Tuy nhiên, tác động tích cực đối với thị trường toàn cầu có thể chỉ kéo dài trong thời gian tương đối ngắn, bởi hiện tượng thời tiết El Niño trong năm nay - được một số nhà khí tượng học đánh giá là mạnh nhất từng được ghi nhận - dự kiến sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ mùa tiếp theo.