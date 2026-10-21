Giá cà phê hôm nay 21/10: Áp lực chốt lời gia tăng, thị trường đối mặt nhịp điều chỉnh mới

Giá cà phê hôm nay ngày 21/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 91.800 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 21/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới giảm mạnh trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 74 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.410 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 56 USD/tấn, đạt 3.424 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York đi ngang so với hôm qua, hiện ở mức 315,70 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 đi ngang, đạt 302,25 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 21/10 khi hoạt động bán phòng hộ rủi ro của nông dân cùng động thái chốt lời của giới đầu cơ tạo áp lực lên thị trường. Diễn biến này cho thấy giá cà phê đang đối mặt với lực bán gia tăng sau những nhịp phục hồi trước đó.

Trước đó, thị trường cà phê ghi nhận đà tăng trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Theo số liệu trước phiên điều chỉnh, hợp đồng cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 trên sàn New York tăng 3,3%, trong khi hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 11 trên sàn London tăng hơn 2%. Sau các phiên tăng, hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận đã góp phần khiến giá quay đầu giảm.

Bên cạnh áp lực chốt lời, hoạt động bán phòng hộ của nông dân cũng là yếu tố đáng chú ý. Khi giá phục hồi, người sản xuất có xu hướng sử dụng các giao dịch kỳ hạn để cố định mức giá bán, hạn chế rủi ro trước khả năng thị trường đảo chiều. Hoạt động này có thể gia tăng nguồn cung chào bán trên thị trường kỳ hạn, qua đó gây sức ép lên giá.

Ở chiều nguồn cung, lượng cà phê Arabica đang chờ phân loại tại sàn ICE cũng là yếu tố được thị trường theo dõi. Nếu lượng cà phê đạt tiêu chuẩn được bổ sung vào kho dự trữ được chứng nhận, lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu trước mắt có thể giảm bớt. Tuy nhiên, lượng hàng chờ phân loại chưa đồng nghĩa với nguồn cung đã sẵn sàng đưa vào lưu thông.

Trong ngắn hạn, dự báo giá cà phê có thể tiếp tục biến động mạnh khi thị trường cân bằng giữa áp lực bán và những yếu tố hỗ trợ từ nguồn cung. Nếu hoạt động chốt lời tiếp diễn, cùng với lượng hàng bán ra tăng lên, giá Robusta và Arabica có thể duy trì xu hướng điều chỉnh trong các phiên tới.

Tuy nhiên, khả năng giảm sâu vẫn phụ thuộc vào diễn biến tồn kho, triển vọng sản lượng và tình hình thời tiết tại các quốc gia sản xuất lớn. Tồn kho Arabica được chứng nhận ở mức thấp cùng những lo ngại về thời tiết bất lợi có thể hạn chế đà giảm, đồng thời tạo điều kiện để giá phục hồi khi xuất hiện thông tin bất lợi đối với nguồn cung.