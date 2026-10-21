Giá cà phê hôm nay 21.10.2026: Trong nước tăng, hai sàn điều chỉnh

Lâm Đồng có mức tăng mạnh nhất trong nhóm theo dõi, còn Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu về giá thu mua. Giá cà phê lấy tối 20.10 cho ngày 21.10.2026, khi thị trường quốc tế chưa kết thúc giao dịch, nên đà tăng trong nước vẫn cần chờ thêm diễn biến cuối phiên.

Hình minh họa

Giá thu mua tiến sát và chạm 94.000 đồng/kg

Ngày 20.10, cà phê tại Lâm Đồng tăng 900 đồng/kg so với ngày 19.10. Ba vùng còn lại cùng tăng 800 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 93.200–94.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất thu hẹp còn 800 đồng/kg. Chỉ số giá trung bình do bảng theo dõi công bố đạt 93.900 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg; chỉ số này không phải bình quân số học của bốn mức giá địa phương trong bảng.

Hai sàn quốc tế điều chỉnh trong phiên

Tại lần kiểm tra tối 20.10 theo giờ Việt Nam, báo giá tham khảo Robusta London và Arabica New York đều thấp hơn mốc phiên trước trên cùng hệ thống theo dõi.

Đây chưa phải giá chốt phiên. Nhịp điều chỉnh diễn ra sau phiên tăng trước đó, trong bối cảnh lượng cà phê Arabica đạt chuẩn giao nhận trên sàn vẫn ở mức thấp.

Dự báo ngày 21.10: Đà tăng cần thêm sự hỗ trợ

Bước tăng trong nước ngày 20.10 đã đưa giá cà phê lên mặt bằng cao hơn, nhưng chưa bảo đảm đà đi lên sẽ nối tiếp ngay trong ngày mới. Nếu hai sàn thu hẹp mức giảm hoặc phục hồi vào cuối phiên, giá thu mua trong nước sẽ có điều kiện giữ vững hơn.

Ở chiều ngược lại, một phiên quốc tế suy yếu kéo dài có thể khiến doanh nghiệp điều chỉnh giá đặt mua. Nguồn hàng của niên vụ mới tại Việt Nam cũng cần được theo dõi: khi lượng bán ra tăng, sức mua thực tế sẽ quyết định khả năng duy trì vùng giá 94.000 đồng/kg.