Giá cà phê hôm nay 21/10/2026: Tây Nguyên bất ngờ giảm 2.000 đồng/kg, cao nhất còn 92.000 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước ngày 21/10/2026 bất ngờ đảo chiều sau đợt tăng giá trước đó. Tại các vùng thu mua trọng điểm ở Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch xuống còn 91.200–92.000 đồng/kg. Diễn biến này trùng với xu hướng đi xuống của giá cà phê trên hai sàn London và New York, trong đó hợp đồng Robusta tháng 11/2026 giảm tới 74 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/10/2026: Đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 21/10 tại các vùng thu mua Tây Nguyên ghi nhận mức giảm đồng loạt 2.000 đồng/kg. Sau đợt điều chỉnh, không còn khu vực nào trong bảng khảo sát duy trì được mức giá 93.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 91.800 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với mức 93.800 đồng/kg của lần cập nhật trước. Diễn biến này khiến giá cà phê tại địa phương lùi xuống dưới ngưỡng 92.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Gia Lai, giá cà phê cũng giảm 2.000 đồng/kg, từ 93.800 đồng/kg xuống còn 91.800 đồng/kg. Với mức điều chỉnh này, giá thu mua tại Gia Lai tiếp tục ngang bằng Đắk Lắk.

Ở Lâm Đồng, khu vực thu mua truyền thống ghi nhận giá cà phê giảm từ 93.200 đồng/kg xuống 91.200 đồng/kg, tương ứng mức giảm 2.000 đồng/kg. Đây hiện là vùng có giá thu mua thấp nhất trong bốn khu vực được theo dõi.

Trong khi đó, khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, cũng giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá cà phê từ 94.000 đồng/kg xuống còn 92.000 đồng/kg. Dù giảm mạnh, đây vẫn là vùng có mức giá thu mua cao nhất trong bảng khảo sát.

Giá cà phê thế giới hôm nay 21/10/2026: Robusta London giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tại sàn London đồng loạt giảm ở tất cả các kỳ hạn được theo dõi, với mức điều chỉnh từ 42 đến 74 USD/tấn.

Cụ thể, hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,12%, xuống còn 3.410 USD/tấn. Phiên trước, hợp đồng này được giao dịch ở mức 3.484 USD/tấn. Trong phiên, giá cao nhất đạt 3.504 USD/tấn và thấp nhất ở mức 3.395 USD/tấn, với khối lượng giao dịch 11.618 lô.

Đối với hợp đồng tháng 1/2027, kỳ hạn đại diện trên sàn London, giá Robusta giảm 56 USD/tấn, tương đương 1,61%, xuống còn 3.424 USD/tấn. Trong phiên giao dịch, giá dao động từ 3.404 đến 3.499 USD/tấn, với khối lượng đạt 15.368 lô.

Các kỳ hạn xa hơn cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 47 USD/tấn, tương đương 1,36%, xuống còn 3.411 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 43 USD/tấn, còn 3.401 USD/tấn, tương ứng mức giảm 1,25%.

Trong khi đó, hợp đồng tháng 7/2027 giảm 42 USD/tấn, tương đương 1,23%, xuống còn 3.386 USD/tấn. Đây là kỳ hạn có mức giá khớp thấp nhất trong năm hợp đồng Robusta được khảo sát.

Giá cà phê Arabica New York tiếp tục giảm trên các kỳ hạn

Cùng xu hướng với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đồng loạt đi xuống ở năm kỳ hạn được theo dõi trong ngày 21/10/2026.

Ở hợp đồng tháng 12/2026, kỳ hạn đại diện, giá Arabica giảm 4,40 cent/pound, tương đương 1,39%, xuống còn 311,30 cent/pound. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với 315,70 cent/pound của phiên trước, với khối lượng giao dịch đạt 17.372 lô.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 3,25 cent/pound, tương ứng 1,08%, xuống còn 299,00 cent/pound. Đây là kỳ hạn có khối lượng giao dịch lớn thứ hai trong bảng, đạt 11.824 lô.

Đối với kỳ hạn tháng 5/2027, giá Arabica giảm 3,15 cent/pound, tương đương 1,06%, còn 294,30 cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng tháng 7/2027 giảm 2,85 cent/pound, tương ứng 0,97%, xuống 291,05 cent/pound.

Ở kỳ hạn tháng 9/2027, giá Arabica được ghi nhận ở mức 287,85 cent/pound, giảm 2,60 cent/pound, tương đương 0,90% so với phiên trước.

Có thể thấy, giá Arabica giảm từ 0,90% đến 1,39% tùy kỳ hạn, trong đó hợp đồng tháng 12/2026 có mức giảm lớn nhất. Cả năm kỳ hạn đều kết thúc kỳ cập nhật thấp hơn mức giá tham chiếu trước đó.

Việc Robusta London và Arabica New York cùng giảm cho thấy xu hướng điều chỉnh đang xuất hiện trên cả hai thị trường cà phê kỳ hạn lớn. Tuy nhiên, mức giảm có sự khác biệt giữa từng hợp đồng và thời điểm giao hàng.

Giá cà phê rang xay: Robusta từ 162.600 đồng/kg, Arabica cao cấp gần 290.000 đồng/kg

Giá cà phê rang xay Robusta S18 Clean có giá tham khảo 162.600 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Đây là dòng cà phê có giá thấp nhất trong bảng khảo sát, phù hợp với phân khúc quán cà phê phổ thông.

Robusta chất lượng cao CLC được niêm yết tham khảo ở mức 175.300 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. So với Robusta S18 Clean, dòng sản phẩm này có giá cao hơn 12.700 đồng/kg, phù hợp với nhóm khách hàng có yêu cầu cao hơn về chất lượng hạt.

Đối với Culi S18 Clean, giá tham khảo hiện ở mức 173.800 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn Robusta S18 Clean nhưng vẫn thấp hơn 1.500 đồng/kg so với Robusta chất lượng cao CLC.

Ở phân khúc cao hơn, Robusta Honey đạt 228.200 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Đây là dòng Robusta có giá cao nhất trong bảng, với đặc điểm giá chịu ảnh hưởng từ phương pháp sơ chế và yêu cầu chất lượng sản phẩm.

Arabica Clean tiếp tục giữ mức 228.200 đồng/kg, ngang với Robusta Honey. Đây là dòng sản phẩm phù hợp với các quán cà phê sử dụng máy pha espresso.

Đáng chú ý, Arabica chất lượng cao CLC được niêm yết tham khảo ở mức 288.100 đồng/kg, không thay đổi so với kỳ trước. Mức giá này cao hơn 125.500 đồng/kg so với Robusta S18 Clean và là sản phẩm có giá cao nhất trong sáu nhóm được khảo sát.

Giá cà phê ngày 21/10 giảm mạnh, Tây Nguyên không còn vùng nào trên 92.000 đồng/kg

Sau lần điều chỉnh mới nhất, thị trường cà phê Tây Nguyên đã chuyển sang xu hướng giảm, với mức giảm đồng đều 2.000 đồng/kg ở cả bốn vùng thu mua được khảo sát.

Từ mức cao nhất 94.000 đồng/kg trước đó, giá cà phê tại khu vực Đắk Nông cũ hiện chỉ còn 92.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm xuống 91.800 đồng/kg, còn vùng Lâm Đồng truyền thống lùi về 91.200 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá Robusta London giảm từ 42 đến 74 USD/tấn, trong khi Arabica New York giảm từ 2,60 đến 4,40 cent/pound tùy kỳ hạn. Diễn biến giảm xuất hiện trên cả hai sàn và các vùng thu mua trong nước theo dữ liệu cập nhật.

Đối với cà phê rang xay, mức giá tham khảo gần nhất vẫn dao động từ 162.600 đến 288.100 đồng/kg. Tuy nhiên, dữ liệu phân khúc này chưa được cập nhật cùng thời điểm với mức giảm mới nhất của giá cà phê nhân xô.