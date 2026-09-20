Giá cà phê hôm nay 20/9: Trong nước ổn định, Robusta thế giới phục hồi

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm sáng 20/9 không thay đổi so với ngày 19/9, sau những phiên điều chỉnh giảm liên tiếp trước đó.

Mặt bằng thu mua hiện phổ biến từ 93.000 đến 93.800 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 19/9: Arabica, Robusta cùng chịu áp lực giảm

Giá cà phê hôm nay 19/9/2026 trong nước dao động 93.000 - 93.800 đồng/kg, bình quân 93.700 đồng/kg, trong khi hai sàn thế giới vẫn chịu sức ép giảm.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục dẫn đầu trong nhóm khu vực khảo sát với mức 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ giá 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất ở mức 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/9/2026

Như vậy, sau nhịp giảm mạnh đưa giá cà phê xuống dưới mốc 94.000 đồng/kg tại toàn bộ các khu vực khảo sát, thị trường trong nước tạm thời bước vào trạng thái ổn định.

Thị trường chững lại sau chuỗi giảm

Việc giá cà phê đi ngang trong ngày 20/9 phần nào giúp thị trường lấy lại trạng thái cân bằng sau các phiên giảm trước đó.

Ở vùng giá hiện tại, người trồng và các đại lý có xu hướng thận trọng hơn trong hoạt động mua bán. Một bộ phận người có hàng chưa muốn bán mạnh khi giá đã lùi khá xa so với những mức cao hơn được ghi nhận trước đó.

Trong khi đó, doanh nghiệp và đại lý cũng cần cân đối lượng hàng mua vào khi vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang đến gần. Đây là giai đoạn thị trường thường nhạy cảm với những thay đổi về nguồn cung, thời tiết và diễn biến của sàn Robusta London.

Mốc 93.000–94.000 đồng/kg vì vậy đang trở thành vùng giá đáng chú ý trong ngắn hạn.

Robusta và Arabica phục hồi trong phiên gần nhất

Trái với nhịp giảm trước đó, giá cà phê thế giới trong phiên giao dịch gần nhất đã có dấu hiệu phục hồi.

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 5 USD, lên 3.396 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 5 USD, đạt 3.366 USD/tấn.

Tại New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 4 cent/lb, lên 280,50 cent/lb. Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 3,40 cent/lb, lên 271,95 cent/lb.

Nhịp phục hồi này phần nào giúp giảm áp lực lên thị trường nội địa sau chuỗi phiên đi xuống. Tuy nhiên, mức tăng hiện chưa đủ lớn để khẳng định xu hướng giảm của cà phê thế giới đã kết thúc.

Nguồn cung vẫn là yếu tố cần theo dõi

Một trong những yếu tố đang tác động đáng kể đến thị trường là triển vọng nguồn cung cà phê toàn cầu.

Brazil tiếp tục có khả năng đưa lượng lớn cà phê ra thị trường trong niên vụ mới. Trong khi đó, thời tiết tại các vùng trồng của Brazil cũng được giới giao dịch theo dõi sát bởi điều kiện thuận lợi cho cây cà phê có thể cải thiện kỳ vọng sản lượng.

Tại Việt Nam, thị trường đang tiến gần hơn đến vụ thu hoạch Robusta mới. Khi lượng cà phê vụ mới bắt đầu được đưa ra thị trường với quy mô lớn hơn, áp lực nguồn cung có thể tăng.

Ở chiều ngược lại, lượng cà phê vụ cũ còn lại trong dân không quá dồi dào. Điều này có thể giúp hạn chế phần nào sức ép giảm trong giai đoạn trước khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm.

Giá cà phê tuần tới có thể biến động thế nào?

Sau một ngày đi ngang, diễn biến tiếp theo của giá cà phê trong nước sẽ phụ thuộc nhiều vào hướng đi của Robusta London khi thị trường quốc tế bước sang tuần giao dịch mới.

Nếu Robusta duy trì được đà phục hồi và trở lại trên vùng 3.400 USD/tấn một cách ổn định, giá cà phê trong nước có thể nhận được lực hỗ trợ.

Ngược lại, nếu giá thế giới quay đầu giảm khi áp lực nguồn cung gia tăng, vùng 93.000 đồng/kg có thể tiếp tục được thử thách.

Trong bối cảnh vụ thu hoạch mới đang tới gần, thị trường nhiều khả năng còn xuất hiện những phiên tăng giảm đan xen. Người trồng và doanh nghiệp cần theo dõi đồng thời giá sàn London, diễn biến thời tiết tại các nước sản xuất lớn, tỷ giá và tốc độ thu hoạch trong nước thay vì chỉ nhìn vào biến động của một phiên giao dịch.