Giá cà phê hôm nay 20.9.2026: Thị trường tạm chững sau chuỗi giảm

Giá cà phê hôm nay 20.9.2026 không thay đổi so với ngày trước đó, bình quân giữ mức 93.700 đồng/kg. Thị trường thế giới cũng chưa ghi nhận mức giá mới trong ngày cuối tuần.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước ngày 20.9.2026 tạm chững sau chuỗi phiên giảm liên tiếp. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục dẫn đầu với 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất ở 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 20.9.2026

Giá cà phê trong nước hiện dao động từ 93.000 - 93.800 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Giá cà phê thế giới giữ mức tham chiếu gần nhất

Do thị trường quốc tế chưa có phiên giao dịch mới trong ngày cuối tuần, giá tiếp tục tham chiếu theo phiên 18.9.2026.

Thị trường tạm chững sau chuỗi giảm

Việc giá trong nước đi ngang giúp thị trường tạm ngắt chuỗi giảm, nhưng mặt bằng hiện vẫn thấp đáng kể so với mốc tâm lý 100.000 đồng/kg.

Trong những phiên tới, thị trường sẽ chờ tín hiệu mới từ Robusta London và Arabica New York, cùng diễn biến tỷ giá, nhu cầu mua hàng xuất khẩu và lượng hàng đưa ra bán.