Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 24 USD/tấn (-0,79%) xuống 2.998 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 41 USD/tấn (-1,36%) xuống 2.978 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 47 USD/tấn (-1,57%) xuống 2.926 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 48-51 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 đảo chiều tăng 1,1 US cent/pound (+0,39%) lên 282,05 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng nhẹ 0,55 US cent/pound (+0,2%) lên 276 US cent/pound; Tuy nhiên, kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá lại giảm 0,55 US cent/pound (-0,2%) xuống 268,2 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 2,6-3,85 US cent/pound.

Giá arabica đầu phiên giảm nhưng sau đó đảo chiều đi lên khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh giảm dự báo xuất khẩu cà phê Colombia niên vụ 2026/27 xuống còn 11,5 triệu bao, thấp hơn 6% so với mức 12,2 triệu bao đưa ra hồi tháng 5. Cơ quan này cũng hạ dự báo xuất khẩu của Colombia trong niên vụ 2025/26.

Colombia là quốc gia sản xuất arabica lớn thứ hai thế giới. Việc triển vọng xuất khẩu của nước này suy giảm đã hỗ trợ giá arabica, vốn trước đó chịu sức ép từ kỳ vọng nguồn cung toàn cầu tăng lên, đặc biệt là từ Brazil.

Theo số liệu của ICE công bố hôm thứ Năm 19/11, có 248.175 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho thuộc hệ thống này, mức cao nhất trong 3,75 năm. Lượng cà phê Brazil đưa vào kho ICE gia tăng làm dấy lên lo ngại nguồn cung arabica trên thị trường quốc tế sẽ dồi dào hơn.

Tuy nhiên, lượng cà phê chờ kiểm định chưa đồng nghĩa với lượng hàng đã được chứng nhận và đưa vào tồn kho đạt chuẩn giao dịch của ICE. Tồn kho arabica được chứng nhận đã giảm trong 8 tháng qua, xuống mức thấp nhất 27 năm, còn 186.414 bao vào thứ Hai 16/11. Đây là yếu tố hỗ trợ giá, trong bối cảnh lượng cà phê Brazil mới đến kho chưa chuyển thành tồn kho đạt chuẩn với khối lượng đáng kể.

Trái với arabica, robusta chịu áp lực từ triển vọng sản lượng gia tăng tại Việt Nam. Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) hôm thứ Hai 16/11 dự báo sản lượng robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 sẽ đạt 2,1 triệu tấn, tăng 5% so với niên vụ trước. Việt Nam hiện là nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, tồn kho robusta trên sàn ICE tăng mạnh kể từ đầu tháng 10. Lượng tồn kho này đạt 6.809 lô vào ngày 29/10, mức cao nhất trong khoảng 1,25 năm, qua đó tạo thêm sức ép lên giá.

Reuters dẫn lời các nhà giao dịch cho biết, lượng cà phê mới thu hoạch từ Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới, bắt đầu được đưa ra thị trường nhiều hơn và dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốc vào cuối tháng này cũng như trong đầu tháng 12.

Tuy nhiên một diễn biến khác có thể hỗ trợ giá robusta khi USDA dự báo sản lượng cà phê Indonesia, một trong 5 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, giảm 8% trong niên vụ 2026/27, bắt đầu từ tháng 10, xuống còn 11,35 triệu bao loại 60 kg.

USDA cho biết, theo đó, sản lượng cà phê robusta sẽ giảm xuống còn 10 triệu bao, so với 11 triệu bao trong niên vụ trước, do mưa quá nhiều trong giai đoạn ra hoa ảnh hưởng đến năng suất. Trong khi đó, sản lượng cà phê arabica dự báo đạt 1,35 triệu bao, so với 1,37 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê của quốc gia châu Á này dự kiến ít hơn 7% trong niên vụ 2026/27, xuống còn 7,3 triệu bao.

USDA cũng công bố các dự báo về ngành cà phê Ấn Độ, trong đó sản lượng niên vụ 2026/27 được ước tính đạt 6,17 triệu bao, thấp hơn đôi chút so với niên vụ trước.

Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ được ước tính giảm 3%, xuống còn 6,39 triệu bao, trong khi nước này cũng sẽ nhập khẩu 1,67 triệu bao.

USDA lưu ý rằng tiêu thụ cà phê trong nước của Ấn Độ tăng mạnh, với tốc độ 8% so với năm trước.