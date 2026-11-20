Giá cà phê hôm nay ngày 20/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 73.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 73.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 73.200 - 74.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 73.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 20/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 34 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.056 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 41 USD/tấn, đạt 2.978 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 1,10 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 282,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 0,55 US cent/pound, đạt 282,05 US cent/pound.

Thị trường cà phê thế giới đang chịu sức ép giảm giá khi nguồn cung Robusta mới từ Việt Nam dần được đưa ra thị trường, trong khi đồng Real Brazil suy yếu thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE ở mức thấp kỷ lục vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm của giá cà phê.

Theo nhận định của các nhà giao dịch, triển vọng nguồn cung cà phê toàn cầu gia tăng đang trở thành yếu tố gây áp lực lên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026/2027. Lượng Robusta mới thu hoạch được đưa ra thị trường đang góp phần cải thiện nguồn cung, qua đó tạo sức ép lên giá mặt hàng này.

Một yếu tố khác tác động đến thị trường là diễn biến tỷ giá tại Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Đồng Real Brazil đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025, khiến hoạt động xuất khẩu cà phê của nước này trở nên thuận lợi hơn.

Cụ thể, khi đồng Real mất giá so với USD, các nhà xuất khẩu Brazil có thể thu về nhiều nội tệ hơn từ doanh thu xuất khẩu tính bằng USD. Điều này tạo động lực để doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng ra thị trường quốc tế, góp phần gia tăng nguồn cung cà phê toàn cầu và gây sức ép lên giá.

Diễn biến tại các kho của Sở Giao dịch ICE cũng cho thấy lượng cà phê Brazil đang được đưa đến hệ thống lưu trữ ngày càng tăng. Theo báo cáo của ICE, tính đến ngày 19/11, có 248.175 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của sàn, mức cao nhất trong khoảng 3,75 năm.

Đáng chú ý, cà phê Brazil đã liên tục được chuyển đến các kho ICE kể từ giữa tháng 9. Lượng cà phê Brazil lưu kho tại đây tăng lên 112.682 bao vào thứ Tư tuần trước, mức cao nhất trong khoảng 14,25 tháng. Diễn biến này phản ánh nguồn cung từ Brazil đang có xu hướng gia tăng, tạo thêm áp lực đối với thị trường.

Tuy nhiên, áp lực nguồn cung chưa hoàn toàn lấn át các yếu tố hỗ trợ giá. Mặc dù lượng cà phê Brazil chờ kiểm định tăng mạnh, số lượng này vẫn chưa được bổ sung đáng kể vào tồn kho đạt chuẩn được ICE chứng nhận.

Đặc biệt, tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE đã liên tục suy giảm trong 8 tháng qua, xuống còn 186.414 bao vào đầu tuần này, mức thấp nhất trong vòng 27 năm. Đây vẫn là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá Arabica, đồng thời hạn chế áp lực giảm sâu của thị trường cà phê nói chung.

Nhìn chung, thị trường cà phê đang chịu tác động trái chiều giữa triển vọng nguồn cung gia tăng và lượng tồn kho đạt chuẩn ở mức thấp. Trong ngắn hạn, tiến độ thu hoạch tại Việt Nam, chính sách bán hàng của các nhà xuất khẩu Brazil và diễn biến tồn kho trên sàn ICE sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý, chi phối xu hướng giá cà phê thế giới.