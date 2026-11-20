Chỉ khu vực Đắk Nông còn ở mốc 75.000 đồng/kg trong bảng thu mua mới nhất. Trên thị trường kỳ hạn, Robusta London lùi sát 3.000 USD/tấn, trong khi một số hợp đồng Arabica hồi lên trong phiên. Bài được chuẩn bị tối 19.11 cho ngày xuất bản 20.11.2026.

Hình minh họa.

Lâm Đồng giảm mạnh nhất trong bốn vùng

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 19.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:02 cùng ngày chưa có bảng giá mới. Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô.

Lâm Đồng giảm 2.300 đồng/kg, nhiều hơn 100 đồng/kg so với mỗi vùng còn lại. Chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất vì thế tăng từ 700 lên 800 đồng/kg.

Giá bình quân niêm yết là 74.900 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với ngày 18.11. Đây là chỉ số tham chiếu tổng hợp từ giá hai sàn và khảo sát điểm thu mua. Nếu chỉ lấy trung bình số học của bốn dòng trong bảng, kết quả là 74.700 đồng/kg, giảm 2.225 đồng/kg.

Robusta sát 3.000 USD/tấn, Arabica tháng 3 hồi lên

Báo giá trong phiên 19.11 dưới đây được cập nhật lúc 18:37 giờ Việt Nam, là mốc gần nhất xác minh được khi chốt bài. Mức thay đổi tính so với giá phiên trước của từng hợp đồng; đây chưa phải giá đóng cửa.

Dự báo ngày 20.11: Theo dõi London và lượng hàng vụ mới

Cà phê mới thu hoạch ở Việt Nam đã bắt đầu ra thị trường. Giới giao dịch dự kiến tiến độ thu hái sẽ nhanh hơn vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Với giá thu mua Tây Nguyên, lượng Robusta thực tế về đại lý và diễn biến hợp đồng tháng 01.2027 ở London đáng theo dõi hơn nhịp hồi riêng của Arabica.

Nếu Robusta không giữ được mốc 3.000 USD/tấn và lượng hàng bán ra tăng, giá thu mua ngày 20.11 có thể còn chịu sức ép. Nếu London phục hồi và lượng hàng về kho tăng chậm, đà giảm trong nước có thể dịu lại. Mức 74.200–75.000 đồng/kg vẫn là khoảng giá đã ghi nhận ngày 19.11, không phải khoảng dự báo cho ngày 20.11.