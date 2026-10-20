Giá cà phê hôm nay 20/10: Tiếp tục tăng mạnh, arabica cao nhất 6 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 70 USD/tấn (+2,05%) lên 3.484 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 75 USD/tấn (+2,2%) lên 3.480 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 80 USD/tấn (+2,37%) lên 3.458 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 78-80 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 10,1 US cent/pound (+3,3%) lên 315,7 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 7,75 US cent/pound (+2,36%) lên 302,25 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 6,95 US cent/pound (+2,39%) lên 297,45 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 5,7-6,4 US cent/pound.

Giá cà phê hiện đang được hỗ trợ bởi những lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây thiệt hại cho vụ cà phê của Brazil và Việt Nam trong năm tới.

Mới đây, hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cho biết, Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất cả nước, có thể đối mặt với hạn hán do El Niño gây ra vào cuối năm nay và đầu năm 2027.

Tuy nhiên, đà tăng của cà phê robusta phần nào bị hạn chế trong phiên thứ Hai sau khi tồn kho robusta tại ICE tăng lên mức cao nhất trong 11,5 tháng, đạt 5.964 lô vào thứ Hai.

Cũng trong thứ Sáu tuần trước (16/10), giá cà phê arabica tăng mạnh lên mức cao nhất trong một tháng thị trường ngày càng lo ngại rằng lượng tồn kho được chứng nhận trên sàn ICE - vốn đã ở mức thấp nghiêm trọng - sẽ không được bổ sung sớm như dự kiến trước đó.

Chốt phiên cuối tuần, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 10,8 US cent/pound (+3,66%) lên 305,6 US cent/pound. Trước đó, giá chạm mức cao nhất 1 tháng là 311,3 US cent/pound.

Theo các nhà giao dịch, những người tham gia thị trường ngày càng lo ngại rằng nguồn cung từ Brazil, nước sản xuất lớn nhất, sẽ không kịp đến các kho của ICE trước khi hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đáo hạn, khiến tồn kho tiếp tục ở mức thấp nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, giá cà phê cũng phần nào được hỗ trợ bởi lo ngại hiện tượng El Niño sẽ làm giảm sản lượng của Brazil trong năm tới, cùng với đồng real Brazil gần đây tăng giá mạnh.

Trong một diễn biến khác, vụ thu hoạch tại Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất, đang bắt đầu. Những người trong ngành dự báo sản lượng sẽ gần như ổn định so với năm ngoái, dù hiện tượng El Niño được dự báo sẽ gây thiệt hại cho vụ mùa niên vụ 2027/28.

Đánh giá này có phần thận trọng hơn so với dự báo hồi tháng 5 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Cơ quan này dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2026/27 tăng 2,5% so với niên vụ trước, lên 32,5 triệu bao loại 60 kg, trong đó sản lượng robusta tăng 3%, lên 31,4 triệu bao.