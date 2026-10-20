Giá cà phê hôm nay 20/10: Thế giới tăng mạnh, tồn kho Arabica xuống mức thấp

Giá cà phê hôm nay ngày 20/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng, hiện ở quanh mốc 93.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 800 đồng/kg, hiện ở mức 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 800 đồng/kg, hiện ở mức 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 800 đồng/kg, hiện ở mức 93.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá cà phê hôm nay ngày 20/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 70 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.484 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 75 USD/tấn, đạt 3.480 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 10,10 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 315,70 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 7,75 US cent/pound, đạt 302,25 US cent/pound.

Thị trường cà phê thế giới ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên giao dịch gần nhất, trong bối cảnh lượng tồn kho Arabica được chứng nhận trên sàn ICE vẫn ở mức thấp và đồng real Brazil tăng giá.

Theo đó, đồng real Brazil đã tăng giá trong phiên giao dịch mới nhất. Khi đồng nội tệ mạnh lên, doanh thu quy đổi sang real của các nhà xuất khẩu cà phê Brazil có thể giảm nếu giá bán tính bằng USD không đổi. Điều này khiến người bán có xu hướng thận trọng hơn, hạn chế hoặc trì hoãn bán hàng, qua đó làm giảm lượng cung đưa ra thị trường trong ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, lượng tồn kho cà phê được ICE chứng nhận tiếp tục là mối quan tâm lớn của giới giao dịch. Tồn kho gần nhất đạt 239.852 bao, chỉ cao hơn mức đáy thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận trong tháng trước.

Tồn kho ở mức thấp khiến thị trường nhạy cảm hơn trước những gián đoạn nguồn cung, đặc biệt khi các bên tham gia lo ngại cà phê từ Brazil có thể không được đưa đến các kho hàng được ICE chấp thuận kịp thời trước khi hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đáo hạn. Nếu tiến độ bổ sung hàng không đáp ứng kỳ vọng, giá Arabica có thể tiếp tục nhận được lực hỗ trợ.

Dự báo trong thời gian tới, diễn biến giá cà phê sẽ phụ thuộc đáng kể vào biến động tỷ giá đồng real, tiến độ bổ sung tồn kho và triển vọng nguồn cung từ Brazil. Tuy nhiên, nếu lượng hàng giao nhận được cải thiện hoặc đồng real suy yếu, áp lực bán có thể gia tăng. Đối với Việt Nam, xu hướng Arabica là yếu tố tham khảo, trong khi giá cà phê nội địa còn phụ thuộc vào diễn biến Robusta trên sàn London, tỷ giá và tiến độ thu hoạch vụ mới.