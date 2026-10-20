Giá cà phê hôm nay 20/10/2026: Tăng 200 đồng/kg, cao nhất 93.200 đồng

Sau hai ngày khá ổn định, giá cà phê trong nước đã nhích tăng trở lại. Mức tăng chưa lớn nhưng diễn ra đồng đều tại các vùng thu mua chính, đưa giá cao nhất lên 93.200 đồng/kg trong bối cảnh vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang được đẩy nhanh.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 92.300–93.200 đồng/kg. Mức bình quân niêm yết trên thị trường ở khoảng 93.100 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức giá cao nhất, đạt 93.200 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng lên 93.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 92.300 đồng/kg.

Sau những phiên tăng giảm mạnh hồi giữa tháng, giá cà phê đang có xu hướng dao động hẹp hơn quanh vùng 93.000 đồng/kg. Mức tăng 200 đồng/kg phiên này cho thấy thị trường vẫn có lực đỡ, song người mua và người bán đều khá thận trọng.

Robusta và Arabica tạm giữ mức tham chiếu gần nhất

Theo bộ dữ liệu tham chiếu, Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 ở mức 3.414 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.405 USD/tấn, còn tháng 3/2027 ở 3.378 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 được tham chiếu ở 305,60 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 ở 294,50 US cent/lb, còn kỳ hạn tháng 5/2027 đạt 290,50 US cent/lb.

Mặt bằng này vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm thị trường điều chỉnh mạnh trước đó, qua đó tiếp tục tạo lực hỗ trợ nhất định cho giá cà phê trong nước.

Vụ thu hoạch mới khiến thị trường thận trọng

Thị trường cà phê Tây Nguyên đang bước sâu hơn vào vụ thu hoạch 2026–2027. Khi lượng cà phê mới được đưa ra thị trường nhiều hơn, nguồn cung có thể gia tăng nhanh trong những tuần tới.

Đây là yếu tố có thể hạn chế những nhịp tăng mạnh của giá nội địa. Tuy nhiên, diễn biến Robusta trên vùng 3.400 USD/tấn cùng mặt bằng Arabica cao vẫn đang tạo điểm tựa cho thị trường.

Trong ngắn hạn, vùng 92.000–93.200 đồng/kg tiếp tục là khoảng giá đáng chú ý. Diễn biến trên hai sàn quốc tế, tốc độ thu hoạch tại Tây Nguyên và lượng hàng thực tế được nông dân bán ra sẽ quyết định xu hướng tiếp theo.