Giá cà phê hôm nay 20/10/2026: Lâm Đồng có nơi đạt 94.000 đồng/kg, Robusta thế giới bật tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 20/10/2026 trong nước: Cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 20/10 tiếp tục đi lên, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng khảo sát lên khoảng 93.200 – 94.000 đồng/kg. Mức tăng được ghi nhận ở cả bốn khu vực trong bảng giá, trong đó địa bàn Lâm Đồng cũ có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Tại Đắk Lắk, cà phê nhân xô hiện được thu mua ở mức 93.800 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Đây cũng là mức giá đang được ghi nhận tại Gia Lai, khi thị trường địa phương tăng tương ứng 800 đồng/kg.

Ở Lâm Đồng, thị trường có sự khác biệt giữa các vùng sản xuất. Khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng trước sáp nhập ghi nhận giá thu mua 93.200 đồng/kg, tăng 900 đồng/kg và là nơi có mức tăng mạnh nhất trong bảng khảo sát.

Trong khi đó, khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục đứng đầu về giá thu mua với 94.000 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg. So với khu vực Lâm Đồng cũ, giá cà phê tại đây đang cao hơn 800 đồng/kg.

Như vậy, dù có sự chênh lệch giữa các vùng, thị trường cà phê Tây Nguyên đang cùng ghi nhận xu hướng tăng. Đáng chú ý, mức giá cao nhất đã trở lại ngưỡng 94.000 đồng/kg, trong khi vùng thấp nhất cũng vượt 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê rang xay: Robusta Honey đạt 228.200 đồng/kg, Arabica cao cấp gần 290.000 đồng/kg

Không chỉ giá cà phê nhân, phân khúc cà phê rang xay cũng là một phần đáng quan tâm của thị trường. Khác với cà phê nguyên liệu được giao dịch tại vùng trồng, giá sản phẩm rang xay còn phụ thuộc vào chất lượng hạt, phương pháp sơ chế, tỷ lệ hao hụt sau rang và chi phí hoàn thiện sản phẩm.

Theo bảng giá tham khảo cập nhật ngày 17/10/2026, Robusta S18 Clean được ghi nhận ở mức 162.600 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với lần khảo sát trước. Đây là dòng cà phê có mức giá thấp nhất trong sáu sản phẩm được theo dõi, phù hợp với nhóm khách hàng kinh doanh cà phê phổ thông.

Dòng Robusta chất lượng cao CLC có giá 175.300 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, Culi S18 Clean được báo giá 173.800 đồng/kg, cũng tăng 1.000 đồng/kg. Hai dòng sản phẩm này có mức chênh lệch không lớn, nhưng khác nhau về đặc tính hạt và nhu cầu sử dụng.

Đáng chú ý, Robusta Honey được ghi nhận ở mức 228.200 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. So với Robusta S18 Clean, dòng sản phẩm này cao hơn 65.600 đồng/kg. Khoảng cách giá phản ánh sự khác biệt về phương pháp sơ chế và phân khúc sản phẩm, thay vì chỉ biến động của giá nguyên liệu.

Ở nhóm Arabica, Arabica Clean giữ giá 228.200 đồng/kg, tương đương Robusta Honey. Riêng Arabica chất lượng cao CLC đạt 288.100 đồng/kg, tiếp tục là dòng sản phẩm có giá cao nhất trong bảng tham khảo và không thay đổi so với lần cập nhật trước.

Giá cà phê thế giới hôm nay 20/10/2026: Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta London ghi nhận sắc xanh ở toàn bộ năm kỳ hạn được theo dõi trong bảng dữ liệu cập nhật lúc 03h38 ngày 20/10/2026.

Ở kỳ hạn tháng 11/2026, Robusta đạt 3.484 USD/tấn, tăng 70 USD/tấn so với phiên trước. Trong phiên, giá từng lên 3.494 USD/tấn, trong khi mức thấp nhất là 3.394 USD/tấn.

Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027, được đánh dấu là kỳ hạn đại diện trong bảng giá, tăng 75 USD/tấn lên 3.480 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn cũng tăng mạnh: tháng 3/2027 đạt 3.458 USD/tấn, tháng 5/2027 đạt 3.444 USD/tấn, cùng tăng 80 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 7/2027 tăng 78 USD/tấn lên 3.428 USD/tấn.

Bảng giá Robusta London cập nhật lúc 03h38 ngày 20/10/2026

Tại sàn New York, giá Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 10,10 cent/pound, lên 315,70 cent/pound. Đây là mức tăng mạnh nhất trong số các kỳ hạn Arabica được thể hiện trên bảng dữ liệu.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 7,75 cent/pound lên 302,25 cent/pound. Giá Arabica kỳ hạn tháng 5/2027 đạt 297,45 cent/pound, tăng 6,95 cent/pound. Hai kỳ hạn tháng 7 và tháng 9/2027 lần lượt giao dịch ở mức 293,90 và 290,45 cent/pound, cùng cao hơn phiên trước.

Bảng giá Arabica New York cập nhật lúc 03h38 ngày 20/10/2026

Việc cả Robusta và Arabica đồng loạt tăng ở nhiều kỳ hạn cho thấy lực mua trên thị trường cà phê kỳ hạn đã cải thiện so với phiên trước. Đặc biệt, hợp đồng Robusta tháng 11/2026 tăng khoảng 2,05%, còn Arabica tháng 12/2026 tăng khoảng 3,31%.

Dù vậy, giá kỳ hạn quốc tế và giá thu mua tại Tây Nguyên không hoàn toàn vận động giống nhau. Giá trong nước còn chịu tác động của cung cầu thực tế, chất lượng hàng hóa, chi phí vận chuyển và nhu cầu mua vào của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Thị trường cà phê những phiên tới có gì đáng chú ý?

Diễn biến ngày 20/10 đang đem lại tín hiệu tích cực cho thị trường cà phê khi giá trong nước và hai sàn giao dịch quốc tế cùng tăng. Khoảng giá thu mua tại Tây Nguyên đã được nâng lên 93.200 – 94.000 đồng/kg, trong khi Robusta London có nhiều kỳ hạn tăng từ 70 đến 80 USD/tấn.

Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng trong những phiên tiếp theo vẫn cần được theo dõi. Thị trường sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nguồn cung cà phê vụ mới, hoạt động thu mua của doanh nghiệp và biến động giá trên các sàn kỳ hạn quốc tế. Nếu lực mua duy trì, giá trong nước có thể tiếp tục được hỗ trợ; ngược lại, hoạt động bán hàng gia tăng cũng có thể khiến thị trường điều chỉnh.

Đối với các doanh nghiệp rang xay, biến động của cà phê nguyên liệu là yếu tố cần theo dõi trong quá trình xây dựng giá bán. Mặc dù giá cà phê nhân đã tăng trong ngày 20/10, bảng giá rang xay tham khảo gần nhất vẫn ghi nhận sự khác biệt giữa Robusta và Arabica. Các lần điều chỉnh giá thành phẩm tiếp theo sẽ phụ thuộc vào thời điểm nhập nguyên liệu, chi phí sản xuất và chính sách bán hàng của từng đơn vị.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 20/10/2026 đang ghi nhận diễn biến tăng trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Mốc 94.000 đồng/kg tại khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, là mức cao nhất trong bảng giá thu mua được khảo sát. Trong khi đó, cà phê rang xay tiếp tục có khoảng giá rộng, từ 162.600 đồng/kg ở nhóm Robusta phổ thông đến 288.100 đồng/kg đối với Arabica chất lượng cao theo dữ liệu tham khảo ngày 17/10.