Giá cà phê hôm nay 20.10.2026: Chờ nhịp mới sau khi tăng 200 đồng/kg

Đắk Nông tiếp tục có mức thu mua cao nhất, trong khi Lâm Đồng nằm ở đầu thấp của bảng giá. Bài được chuẩn bị tối 19.10 cho ngày 20.10.2026, khi thị trường quốc tế còn đang giao dịch và vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đã bắt đầu.

Hình minh họa

Giá thu mua tăng nhẹ trong ngày 19.10

So với cuối tuần trước, giá cà phê tại bốn vùng trồng cùng tăng 200 đồng/kg trong ngày 19.10. Đắk Lắk và Gia Lai có cùng mức thu mua 93.000 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông 200 đồng/kg.

Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 900 đồng/kg. Chỉ số giá trung bình do bảng theo dõi công bố đạt 93.100 đồng/kg; đây là chỉ số của nguồn, không phải bình quân số học của bốn mức giá địa phương trong bảng.

Mức tăng 200 đồng/kg thuộc ngày 19.10, chưa phản ánh giao dịch ngày 20.10.

Giá quốc tế tăng trong phiên, chưa phải mức đóng cửa

Tại lần kiểm tra tối 19.10 theo giờ Việt Nam, báo giá tham khảo của cả Robusta và Arabica đều cao hơn mốc phiên trước trên cùng bảng theo dõi.

Các con số trên là báo giá tham khảo khi phiên còn diễn ra. Mức thay đổi được tính theo mốc phiên trước của chính bảng giá, không ghép với giá đóng cửa từ một nguồn khác.

Dự báo ngày 20.10: Hai sàn hỗ trợ, nguồn cung vụ mới cần theo dõi

Nếu đà tăng trên thị trường quốc tế được duy trì đến cuối phiên, giá thu mua trong nước ngày 20.10 có thể có thêm lực hỗ trợ. Tuy vậy, diễn biến lúc chốt bài chưa đủ để khẳng định thị trường nội địa sẽ tăng ngay khi bước sang ngày mới.

Vụ thu hoạch tại Việt Nam đã bắt đầu, từng bước bổ sung nguồn hàng cho thị trường. Khi lượng bán ra tăng, nhịp đi lên của giá có thể gặp sức cản, nhất là nếu doanh nghiệp mua chậm. Diễn biến cuối phiên quốc tế và nhu cầu thu mua thực tế vì thế vẫn cần được theo dõi cùng nhau.