Giá cà phê hôm nay 2/11: Giá cà phê Việt Nam giảm trước cao điểm thu hoạch

Giá cà phê hôm nay ngày 2/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 85.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 86.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 85.200 - 85.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.100 đồng/kg, hiện ở mức 85.700 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Theo Reuters và Barchart, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm trong tuần qua khi thị trường hướng sự chú ý đến triển vọng nguồn cung niên vụ 2026/2027. Áp lực giảm giá xuất hiện trong bối cảnh hoạt động thu hoạch niên vụ 2026/2027 tại Việt Nam đang diễn ra. Theo các thương nhân, dù nông dân đã tiến hành thu hái nhưng lượng cà phê đưa ra thị trường hiện vẫn còn hạn chế. Nguồn cung được dự báo sẽ tăng lên trong tháng tới khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm.

Một thương nhân tại Tây Nguyên nhận định, nguồn cung cà phê sẽ dồi dào hơn khi tiến độ thu hoạch được đẩy nhanh. Tuy nhiên, giá bán thấp đang khiến một bộ phận nông dân không muốn tăng tốc thu hái và phơi sấy cà phê. Điều này có thể khiến lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường trong ngắn hạn tăng chậm hơn kỳ vọng.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, chất lượng cà phê vụ mới cũng được thị trường quan tâm. Một số nông dân phản ánh thời tiết bất lợi hồi đầu năm khiến một phần nhỏ sản lượng có kích thước hạt nhỏ hơn và màu sắc sẫm hơn. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng phân loại và giá bán của cà phê trong thời gian tới.

Đáng chú ý, một thương nhân tại Tây Nguyên đang chào bán cà phê ở mức 83.000 đồng/kg đối với hàng giao trong tháng 12. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá cà phê nhân nông dân đang bán, phản ánh kỳ vọng nguồn cung tăng khi vụ thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm.

Ở chiều ngược lại, theo Reuters và Barchart, mức premium của cà phê Robusta Indonesia có xu hướng tăng. Diễn biến này cho thấy mức chênh lệch giá của cà phê Indonesia so với giá tham chiếu đang được cải thiện, trái ngược với áp lực giảm giá tại Việt Nam.

Trong ngắn hạn, triển vọng nguồn cung từ Việt Nam sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối thị trường Robusta. Tốc độ thu hoạch, lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường và quyết định bán hàng của nông dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến giá cà phê trong những tuần tới.

Giá cà phê hôm nay ngày 2/11/2026 tại thị trường thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm nhẹ 0,3% (9 USD/tấn) trong tuần trước, đóng cửa ở mức 3.219 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,2% (38 USD/tấn), đạt 3.204 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm mạnh 6,6% (20,3 US cent/pound), xuống còn 287,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,7% (16,6 US cent/pound), đạt 276,8 US cent/pound.