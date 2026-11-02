Giá cà phê hôm nay 2/11: Chưa biến động, chờ tín hiệu mới từ sàn London

Sau chuỗi giảm khá sâu cuối tháng 10, giá cà phê trong nước bước sang đầu tuần mới trong trạng thái ổn định. Mặt bằng thu mua vẫn nằm quanh vùng thấp, trong khi thị trường chờ phiên giao dịch mới tại London và New York để xác định hướng đi tiếp theo.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 1/11: Trong nước giảm, Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê hôm nay 1/11/2026 tại Tây Nguyên duy trì 86.500–87.000 đồng/kg sau nhịp giảm cuối tháng 10, trong khi Robusta và Arabica thế giới phục hồi.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên ngày 2/11 không thay đổi so với ngày trước đó, dao động từ 86.500 - 87.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục được thu mua ở mức 87.000 đồng/kg. Gia Lai giữ 86.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất ở 86.500 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá cà phê duy trì mức 87.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk và cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mức trung bình tham khảo tiếp tục ở khoảng 86.900 đồng/kg. So với vùng trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện giữa tháng 10, giá hiện đã giảm hơn 7.000 đồng/kg tại một số khu vực.

Giá thế giới giữ mức đóng cửa gần nhất

Do cuối tuần không có phiên giao dịch mới, giá cà phê thế giới đầu ngày 2/11 tiếp tục được tham chiếu theo mức đóng cửa gần nhất.

Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 ở 3.219 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.204 USD/tấn, trong khi tháng 3/2027 ở mức 3.193 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 được tham chiếu ở 287,20 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 ở 276,80 US cent/lb, còn tháng 5/2027 đạt 272,75 US cent/lb.

Phiên gần nhất ghi nhận Robusta phục hồi, trong khi Arabica kỳ hạn gần cũng nhích tăng. Tuy nhiên, nhịp hồi này chưa đủ để tạo ra xu hướng tăng rõ ràng sau chuỗi điều chỉnh kéo dài.

Thị trường chờ tín hiệu đầu tuần

Vụ thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm, vì vậy nguồn cung mới tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, sau khi giá giảm nhanh về vùng 86.000 - 87.000 đồng/kg, tâm lý hạn chế bán ra có thể xuất hiện nếu người trồng cho rằng mức hiện tại chưa hấp dẫn. Điều này có thể giúp thị trường tạm tìm được điểm cân bằng.

Trong những phiên tới, vùng 86.500–87.000 đồng/kg sẽ là khu vực đáng chú ý. Nếu Robusta giữ được trên 3.200 USD/tấn và xuất hiện lực mua tốt khi sàn London mở cửa trở lại, giá trong nước có thể có cơ hội ổn định hoặc hồi nhẹ.