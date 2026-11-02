Giá cà phê hôm nay 2.11.2026: Chờ phiên mới sau nhịp hồi phục cuối tuần

Khoảng giá bốn vùng thu mua trong bảng ngày 1.11 trùng với ngày 31.10, trong khi thị trường tiếp tục cân nhắc lượng hàng từ vụ thu hoạch mới.

Hình minh họa.

Bảng nội địa: Hai vùng cùng ở mức 87.000 đồng/kg

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. Biến động là so sánh bảng ngày 1.11 với ngày 31.10.2026.

Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ở đầu cao, hơn Lâm Đồng 500 đồng/kg. Bình quân số học bốn vùng là 86.825 đồng/kg, với mỗi vùng có trọng số bằng nhau; đây không phải bình quân theo sản lượng.

Các mức 0 trong bảng chỉ thể hiện hai bộ giá tham chiếu giống nhau, chưa xác nhận diễn biến giao dịch ngày 2.11. Giá thực tế còn phụ thuộc chất lượng, độ ẩm và điều kiện giao nhận.

Giá quốc tế: Giữ đúng hợp đồng và phiên giao dịch

Bộ giá cuối phiên giao dịch ngày 30.10.2026, được cập nhật tại Việt Nam ngày 31.10:

Đây là dữ liệu phiên đã kết thúc trước cuối tuần, không phải giá đang giao dịch tối 1.11. Hai loại cà phê được giữ riêng đơn vị và kỳ hạn.

Nhịp tăng cuối phiên giúp giá lấy lại một phần sau đợt giảm trước đó, nhưng chưa đủ xác nhận thị trường đã đảo chiều.

Dự báo ngày 2.11: Theo dõi lượng hàng vụ mới

Nông dân Tây Nguyên đã bắt đầu thu hoạch, song thông tin thị trường gần nhất cho thấy lượng hàng đưa ra bán còn hạn chế. Nguồn cung được dự kiến tăng khi thu hoạch bước vào cao điểm, tạo yếu tố cần cân nhắc bên cạnh diễn biến trên sàn.

Giá nội địa có thể ổn định hoặc cải thiện nếu nhu cầu mua phục vụ giao hàng tăng nhanh hơn lượng chào bán. Ngược lại, khi hàng vụ mới ra nhiều mà sức mua chưa theo kịp, áp lực giảm vẫn có thể xuất hiện dù phiên quốc tế gần nhất hồi phục.

Chưa đủ cơ sở khẳng định giá ngày 2.11 sẽ tăng trở lại hoặc đưa ra biên độ điều chỉnh cụ thể.