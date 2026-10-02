Giá cà phê hôm nay 2/10: Giá nội địa tăng mạnh, Robusta và Arabica khởi sắc

Sau phiên điều chỉnh trước đó, giá cà phê trong nước bật tăng mạnh khi bước sang ngày 2/10. Mức tăng 1.000 đồng/kg đưa giá thu mua tại nhiều vùng trọng điểm trở lại trên 94.000 đồng/kg, trong khi các hợp đồng Robusta và Arabica cũng ghi nhận diễn biến tích cực.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 1/10/2026: Tây Nguyên giảm, Robusta đi xuống

Giá cà phê hôm nay 1/10/2026 tại Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg, xuống 93.000 - 93.800 đồng/kg; Robusta London giảm nhẹ trong khi Arabica New York tăng.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên hiện dao động từ 94.000–94.800 đồng/kg, mức bình quân tham khảo khoảng 94.700 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục dẫn đầu với 94.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 94.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng có mức thấp nhất là 94.000 đồng/kg.

Mức tăng mạnh sau phiên giảm cho thấy thị trường nội địa vẫn duy trì độ nhạy cao trước biến động của giá thế giới và hoạt động mua hàng tại các vùng nguyên liệu. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 800 đồng/kg.

Robusta London và Arabica New York cùng tăng

Trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 38 USD, tương đương 1,11%, lên 3.448 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 tăng 47 USD lên 3.422 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 55 USD, đạt 3.406 USD/tấn.

Đáng chú ý, các hợp đồng xa cũng có mức tăng khá mạnh. Kỳ hạn tháng 5/2027 đạt 3.394 USD/tấn, tăng 57 USD; tháng 7/2027 tăng 55 USD lên 3.383 USD/tấn.

Arabica New York cũng duy trì sắc xanh. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 1,15 US cent/lb lên 282,65 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 5/2027 đạt 279,85 US cent/lb, tăng 1,50 cent; tháng 7/2027 tăng 1,80 cent lên 278 US cent/lb.

Diễn biến đồng thuận của hai sàn tạo thêm lực hỗ trợ tâm lý cho thị trường trong nước, nhất là trong bối cảnh giá cà phê Tây Nguyên vừa trở lại vùng trên 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê có thể còn biến động mạnh

Thị trường bước vào tháng 10 trong bối cảnh nguồn cung vụ mới tại Việt Nam bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Khi hoạt động thu hoạch tăng dần, lượng hàng đưa ra thị trường có thể cải thiện và tạo áp lực nhất định lên giá.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu xuất khẩu, diễn biến thời tiết tại các vùng sản xuất lớn và biến động trên hai sàn London, New York vẫn là những yếu tố có thể hỗ trợ giá.

Với mức 94.000–94.800 đồng/kg hiện tại, giá cà phê trong nước đã lấy lại phần giảm của phiên trước. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục giằng co mạnh quanh vùng giá này thay vì hình thành một xu hướng tăng liên tục.