Giá cà phê hôm nay 19/9: Hồi phục sau ba tuần giảm mạnh

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 5 USD/tấn (+0,15%) lên 3.366 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 5 USD/tấn (+0,15%) lên 3.396 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 01/2027 giá tăng 13 USD/tấn (+0,39%) lên 3.373 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 10-12 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 4 US cent/pound (+1,45%) lên 280,5 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 3,4 US cent/pound (+1,27%) lên 271,95 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 3,7 US cent/pound (+1,39%) lên 269,5 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 3,95-4,05 US cent/pound.

Theo Barchart, giá cà phê đã phục hồi từ mức giảm đầu phiên khi Chỉ số USD (DXY) rời mức cao nhất trong 7 tuần và quay đầu giảm. USD yếu hơn thường hỗ trợ các hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh, đồng thời thúc đẩy nhà đầu tư đóng các vị thế bán sau chuỗi phiên giảm trước đó.

Đợt phục hồi diễn ra sau ba tuần giá cà phê đi xuống. Robusta giảm xuống mức thấp nhất một tuần trong phiên thứ Sáu tuần trước, trong khi arabica chạm mức thấp nhất 2,5 tháng trong phiên thứ Năm, khi thị trường ngày càng lo ngại về triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Một trong những yếu tố gây áp lực lớn nhất hiện nay là triển vọng dư cung trong niên vụ 2025-2026.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ này tăng 4,4% so với niên vụ trước, lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao. Trong khi đó, tiêu thụ toàn cầu được dự báo giảm 0,9%, xuống 180,6 triệu bao.

Chênh lệch giữa sản lượng và tiêu thụ được dự báo tạo ra lượng dư cung khoảng 3 triệu bao, đánh dấu lần đầu tiên thị trường cà phê toàn cầu rơi vào trạng thái dư cung trong 5 năm.

Nguồn cung từ Brazil cũng đang gia tăng khi vụ thu hoạch kết thúc và cà phê được đưa ra thị trường xuất khẩu.

Theo Hội đồng Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), tổng xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 8 đạt 4,155 triệu bao, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao kỷ lục đối với riêng tháng 8.

Sự gia tăng xuất khẩu Brazil diễn ra đúng thời điểm thị trường đang theo dõi triển vọng vụ mới, qua đó làm gia tăng áp lực lên giá.

Điều kiện thời tiết thuận lợi tại hai nước sản xuất lớn cũng đang củng cố triển vọng nguồn cung.

Tại Brazil, lượng mưa cao trong giai đoạn ra hoa được xem là yếu tố có lợi cho vụ cà phê 2026-2027, qua đó có thể bổ sung nguồn cung trong mùa vụ tiếp theo.

Tại Việt Nam, lượng mưa dồi dào ở Tây Nguyên đã cải thiện độ ẩm đất và được đánh giá là có lợi cho quá trình phát triển quả cà phê. Tây Nguyên là vùng sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam.

Triển vọng nguồn cung Việt Nam cũng đang cải thiện. Giá robusta từng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào ngày 3/9 sau khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nguồn cung từ Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới, đang tăng lên.

Trong khi đó, giá cà phê robusta tại Việt Nam tuần này giảm nhẹ trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, dù nguồn cung tại thị trường nội địa vẫn khan hiếm.

Reuters trích lời một nhà giao dịch tại khu vực trồng cà phê cho biết mưa đã giảm tại các vùng trồng và khó có khả năng gây thiệt hại cho vụ mùa. Lượng mưa vào thời điểm hiện tại thậm chí còn có lợi cho đất và cây cà phê.

Một nhà giao dịch khác cho biết tồn kho robusta trên sàn ICE vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên giá. Theo Reuters, tồn kho robusta ICE tăng lên 5.043 lô vào thứ Hai 14/9, mức cao nhất trong 9,5 tháng.