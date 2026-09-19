Giá cà phê hôm nay 19.9 giảm tiếp, cao nhất còn 93.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 19.9.2026 nối dài đà giảm sau phiên trước. Theo bộ số liệu cập nhật, mức bình quân toàn thị trường hiện còn 93.700 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với ngày liền trước.

Hình minh họa

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục là khu vực có giá cao nhất, đạt 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đứng ở mức 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Ở thị trường thế giới, dữ liệu tham chiếu gần nhất ngày 18.9.2026 cho thấy Robusta London giảm trên toàn bộ các kỳ hạn chính. Arabica New York cũng tiếp tục đi xuống, phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn chưa chấm dứt.

Giá cà phê trong nước ngày 19.9.2026

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 600 đồng/kg xuống còn 93.600 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm cùng biên độ và đang được thu mua ở mức tương tự.

Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, còn 93.000 đồng/kg và tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giảm 600 đồng/kg xuống 93.800 đồng/kg nhưng vẫn là nơi có mức giá cao nhất thị trường.

Như vậy, giá cà phê trong nước ngày 19.9.2026 dao động từ 93.000 - 93.800 đồng/kg. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tiếp tục suy yếu

Theo bảng giá cập nhật ngày 18.9.2026, Robusta London kỳ hạn tháng 9.2026 giảm 39 USD/tấn, tương đương 1,15%, xuống còn 3.361 USD/tấn. Các kỳ hạn tháng 11.2026, 1.2027, 3.2027 và 5.2027 cũng đồng loạt giảm từ 1,14% đến 1,24%.

Trong khi đó, Arabica New York cũng chìm trong sắc đỏ. Hợp đồng tháng 12.2026 giảm 5,05 US cent/lb, tương đương 1,79%, xuống còn 276,50 US cent/lb; các kỳ hạn sau đó giảm từ 1,61% đến 1,76%.

Diễn biến này cho thấy thị trường cà phê thế giới vẫn đang thiếu động lực phục hồi rõ rệt, đặc biệt khi cả hai sàn lớn cùng điều chỉnh giảm trong cùng một phiên.

Giá cà phê trong nước tiếp tục chịu sức ép

Mức bình quân 93.700 đồng/kg cho thấy giá cà phê nội địa đang tiếp tục lùi xa khỏi mốc tâm lý 100.000 đồng/kg. So với vùng giá cao nhất hiện tại, khoảng cách đã lên tới 6.200 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là mức giảm ngày 19.9.2026 tập trung chủ yếu ở biên độ 500 - 600 đồng/kg, cho thấy đà điều chỉnh vẫn hiện hữu trên diện rộng. Trong bối cảnh Robusta London và Arabica New York cùng giảm, tâm lý thận trọng nhiều khả năng còn kéo dài trong ngắn hạn.

Trong những phiên tới, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến trên hai sàn quốc tế, tỷ giá, nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường.