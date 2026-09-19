Giá cà phê hôm nay 19/9: Arabica, Robusta cùng chịu áp lực giảm

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm bước vào ngày 19/9 với mặt bằng phổ biến từ 93.000 đến 93.800 đồng/kg. Mức giá bình quân được ghi nhận khoảng 93.700 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 18/9 giảm 300 đồng/kg, hai sàn thế giới cùng đi xuống

Giá cà phê hôm nay 18/9/2026 giảm 300 - 500 đồng/kg, dao động 93.500 - 94.400 đồng/kg; Robusta và Arabica thế giới cũng đồng loạt đi xuống.

Sau đợt điều chỉnh giảm 500 - 600 đồng/kg trước đó, thị trường sáng 19/9 chưa xuất hiện biến động đáng kể mới. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 93.800 đồng/kg.

Cụ thể:

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đứng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

So với vùng giá trên 95.000 đồng/kg xuất hiện trong những ngày giữa tháng 9, mặt bằng hiện tại đã lùi xuống khá rõ. Điều này cho thấy thị trường trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ nhịp điều chỉnh của giá cà phê thế giới.

Robusta London đồng loạt giảm

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giảm ở tất cả các kỳ hạn được theo dõi.

Hợp đồng tháng 9/2026 đứng ở 3.361 USD/tấn, giảm 39 USD, tương đương 1,15%. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của kỳ hạn này rất thấp khi hợp đồng đã tiến gần thời điểm đáo hạn.

Kỳ hạn tháng 11/2026, được thị trường quan tâm nhiều hơn, giảm 39 USD xuống 3.391 USD/tấn. Trong phiên, hợp đồng này có thời điểm lên 3.440 USD/tấn nhưng sau đó lùi xuống mức thấp nhất 3.376 USD/tấn.

Việc kỳ hạn tháng 11 rơi xuống dưới vùng 3.400 USD/tấn cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Biên độ dao động tương đối rộng trong phiên cũng phản ánh tâm lý thận trọng của giới giao dịch khi thị trường bước gần hơn tới vụ thu hoạch mới tại Việt Nam.

Arabica New York giảm gần 2%

Không chỉ Robusta, giá Arabica trên sàn New York cũng giảm khá mạnh.

Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 5,05 cent/lb, tương đương 1,79%, xuống còn 276,50 cent/lb. Trong phiên, giá dao động từ 274,60 đến 280,70 cent/lb.

Các kỳ hạn xa hơn đều mất từ 1,61% đến 1,76%.

Diễn biến giảm đồng thời trên cả hai sàn cho thấy áp lực điều chỉnh hiện không chỉ tập trung ở một chủng loại cà phê.

Vì sao giá cà phê đang chịu áp lực?

Thị trường cà phê quốc tế đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố liên quan đến nguồn cung.

Triển vọng sản lượng tại một số vùng trồng lớn có dấu hiệu thuận lợi hơn, trong khi lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil tăng đã làm giảm bớt tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn cũng có dấu hiệu phục hồi sau khi từng xuống mức rất thấp. Khi lượng hàng có thể giao nhận qua sàn tăng trở lại, áp lực lên giá kỳ hạn thường lớn hơn.

Bên cạnh đó, thời tiết tại Brazil đang được thị trường theo dõi sát trong giai đoạn quan trọng của cây cà phê. Những đợt mưa thuận lợi có thể hỗ trợ quá trình ra hoa và phát triển của vụ mới, qua đó tác động tới kỳ vọng nguồn cung năm tới.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch mới cũng đang đến gần. Kỳ vọng nguồn cung Robusta tăng dần trong những tháng tới có thể khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn với các vị thế mua trên sàn London.

Giá cà phê trong nước có thể tiếp tục giằng co

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến của sàn London.

Việc Robusta kỳ hạn tháng 11 giảm xuống dưới 3.400 USD/tấn là tín hiệu cần theo dõi. Nếu giá thế giới tiếp tục suy yếu, thị trường nội địa có thể đối mặt thêm áp lực điều chỉnh.

Tuy nhiên, nguồn cà phê vụ cũ trong dân không còn quá dồi dào khi vụ thu hoạch mới chưa bước vào cao điểm. Yếu tố này có thể giúp hạn chế tốc độ giảm của giá thu mua trong nước.

Vì vậy, vùng 93.000 - 94.000 đồng/kg có thể tiếp tục là khu vực giằng co đáng chú ý trong các phiên tới. Biến động thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến sàn London, thời tiết tại Việt Nam và Brazil, tỷ giá cũng như tốc độ đưa hàng vụ mới ra thị trường.