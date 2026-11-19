Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 69 USD/tấn (-2,23%) xuống 3.022 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 52 USD/tấn (-1,69%) xuống 3.019 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 49 USD/tấn (-1,61%) xuống 2.988 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá đều giảm 49 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 5,65 US cent/pound (-1,97%) xuống 280,95 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 5,95 US cent/pound (-2,11%) xuống 275,45 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 6,6 US cent/pound (-2,4%) xuống 268,75 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá đều giảm 6,7 US cent/pound.

Giá cà phê đồng loạt giảm trong ngày thứ Tư khi kỳ vọng nguồn cung cà phê toàn cầu gia tăng đang gây sức ép lên giá.

Hôm thứ Tư 18/11, sàn ICE cho biết có 246.647 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của sàn này, mức cao nhất trong 3,75 năm.

Robusta cũng chịu áp lực do triển vọng nguồn cung được cải thiện, sau khi Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) hôm thứ Hai dự báo sản lượng cà phê robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam là nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới.

Reuters dẫn lời các nhà giao dịch cho biết, hoạt động thu hoạch tại Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ tăng tốc vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Sản lượng vụ thu hoạch này được dự báo nhìn chung tương đương niên vụ trước.

Bên cạnh đó, tồn kho ICE đã tăng trong ngày thứ Ba 17/11 nhờ tỷ lệ cà phê hạt Brazil vượt qua kiểm định ở mức cao và lượng cà phê đang chờ kiểm định gia tăng cũng có thể là yếu tố gây áp lực lên giá.

GSX Commodities nhận định, xuất khẩu mạnh của Brazil, lượng tồn kho đang chờ kiểm định tăng và chênh lệch giá suy yếu đang cho thấy giá vẫn có khả năng tiếp tục giảm.

Trong khi đó, theo văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Brasilia, USDA đã điều chỉnh tăng dự báo sản lượng cà phê niên 2026/27 của Brazil lên mức kỷ lục 72,5 triệu bao loại 60kg, tăng 0,8% so với dự báo trước đó.

USDA nâng dự báo sản lượng cà phê arabica lên 49,2 triệu bao, so với mức 47,5 triệu bao trước đó, tương ứng mức tăng 29,5% so với niên vụ 2025/26.

Tuy nhiên, sản lượng cà phê robusta được dự báo giảm xuống 23,3 triệu bao, từ mức 24,4 triệu bao trước đó, do điều kiện thời tiết bất lợi tại bang Espirito Santo.

Tuy nhiên, mưa lớn vào cuối vụ hiện tại đã làm giảm chất lượng cà phê arabica do cản trở hoạt động thu hoạch và phơi sấy, đồng thời làm tăng số lượng quả cà phê được nhặt từ dưới mặt đất.

USDA giữ nguyên dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil trong niên vụ 2026/27 ở mức 49 triệu bao, tăng 26% so với niên vụ 2025/26, thời điểm lượng tồn kho thấp, tình trạng ùn tắc tại cảng và thuế quan của Mỹ đã hạn chế hoạt động xuất khẩu.