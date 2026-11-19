Đắk Lắk ghi nhận mức giảm lớn nhất ngày 18.11, lùi về 77.000 đồng/kg và ngang giá với Gia Lai. Vùng Đắk Nông vẫn đứng đầu bảng dù giảm 2.800 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng này và vùng Lâm Đồng truyền thống là 700 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 18.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 22:13 cùng ngày, chưa có bảng giá mới cho ngày 19.11. Đơn vị: đồng/kg.

Mức bình quân công bố trên bảng tổng hợp ngày 18.11 là 77.100 đồng/kg, giảm 2.900 đồng/kg theo chỉ số của bảng đó. Chỉ số này được công bố riêng với bốn giá thu mua trong bảng trên.

Robusta London và Arabica New York cùng giảm trong phiên 18.11

Đến lần cập nhật lúc 21:37 ngày 18.11, giờ Việt Nam, cả hai sàn vẫn đang giao dịch. Mức thay đổi so với giá chốt phiên trước của cùng hợp đồng.

Robusta London tiếp tục giao dịch dưới mức chốt phiên 17.11. Arabica tháng 3/2027 cũng mất một phần mức tăng của phiên trước. Đây là ảnh chụp diễn biến trong phiên 18.11; giá còn có thể thay đổi trước khi sàn đóng cửa.

Triển vọng ngày 19.11: Hàng vụ mới tạo sức ép lên giá thu mua

Cà phê vụ mới của Việt Nam đã bắt đầu ra thị trường. Tiến độ thu hoạch được dự kiến tăng vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, nên lượng hàng thực tế về đại lý sẽ là tín hiệu đáng theo dõi cùng giá Robusta London.

Nếu giá Robusta tiếp tục yếu và lượng hàng bán ra tăng, bên mua trong nước có thể giữ giá chào thận trọng. Ngược lại, giá thu mua có thể ổn định hơn nếu London hồi phục hoặc người bán giãn lượng giao hàng. Chưa đủ cơ sở xác định giá ngày 19.11 sẽ tiếp tục giảm.