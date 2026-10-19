Giá cà phê hôm nay 19/10: Arabica tăng mạnh, Robusta chịu áp lực giảm trong tuần qua

Giá cà phê hôm nay ngày 19/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, hiện ở quanh mốc 93.100 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 92.300 - 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.200 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá cà phê hôm nay ngày 19/10/2026 tại thị trường thế giới

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London đóng cửa tuần qua ở mức 3.414 USD/tấn, giảm 1,6% (56 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 1,4% (49 USD/tấn), đạt 3.405 USD/tấn.

Ngược lại, tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 tăng vọt 6,5% (18,7 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 305,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 5,3% (14,7 US cent/pound), đạt 294,5 US cent/pound.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Arabica tăng lên mức cao nhất trong vòng một tháng qua trên sàn ICE, trong bối cảnh lo ngại nguồn cung ngày càng gia tăng khi lượng tồn kho được chứng nhận trên sàn vẫn ở mức thấp và chưa có dấu hiệu được bổ sung nhanh như kỳ vọng. Theo đó, tồn kho Arabica được chứng nhận trên sàn ICE đạt 238.976 bao, chỉ cao hơn mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận trong tháng trước.

Bên cạnh yếu tố tồn kho, đồng Real Brazil tăng giá và những lo ngại về tác động của hiện tượng El Niño đối với triển vọng sản xuất cà phê cũng góp phần hỗ trợ giá Arabica. Ngược lại, giá cà phê Robusta chịu áp lực giảm chủ yếu do vụ thu hoạch mới tại Việt Nam, quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới, làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung trong thời gian tới. Đồng thời, lượng tồn kho Robusta trên sàn ICE tăng lên 5.752 lô tính đến ngày 16/10, mức cao nhất trong khoảng 10,75 tháng, càng củng cố áp lực lên giá.

Diễn biến trái chiều giữa hai dòng cà phê cho thấy thị trường đang phản ứng khác nhau trước triển vọng cung ứng: Arabica được hỗ trợ bởi lượng tồn kho thấp và rủi ro thời tiết, trong khi Robusta chịu sức ép từ nguồn cung vụ mới và lượng dự trữ trên sàn gia tăng. Trong thời gian tới, diễn biến thời tiết tại Brazil, tiến độ thu hoạch cà phê tại Việt Nam và tốc độ bổ sung tồn kho trên sàn ICE sẽ là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá của hai dòng cà phê này.